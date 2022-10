Alba freut sich über Sieg in Mailand und bangt um Maodo Lo

Himar Ojeda spricht. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Freude und Sorge bei Alba: Nach zwei Spieltagen gehören die Berliner zu den fünf ungeschlagenen Teams in der Basketball-Euroleage. Die Hauptstädter feierten den verdienten 80:74-Auswärtssieg bei Titelfavorit Armani Mailand. Sorgen bereitet aber der Knöchel von Nationalspieler Maodo Lo.

Mailand/Berlin - „Ein großartiger Sieg. Wir haben viel Einsatz gezeigt, mental und physisch. Als es schwierig wurde, hat das Team den Fokus behalten“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Die Berliner hatten das gesamte Spiel über geführt, mussten am Ende aber in die Verlängerung. Trainer Israel Gonzalez war „stolz“ auf das Team, wollte jedoch keine neuen Ziele ausrufen. „Wir müssen weiter von Spiel zu Spiel denken und unser Bestes gegeben. Es ist schwer in der Euroleague. Wir müssen bescheiden bleiben“, sagte der Spanier.

Die nächste Partie für Alba ist das erste K.o.-Spiel der Saison. Die Telekom Baskets Bonn kommen zur ungewohnten Spielzeit am Montagabend zum Pokal-Achtelfinale nach Berlin. Ob dann Maodo Lo dabei sein kann, ist noch fraglich. Der Spielmacher hat Sprunggelenkprobleme und wurde in Mailand geschont. Offenbar eine Folge der Belastungen der vergangenen zwei Jahre mit Olympia und zuletzt der Europameisterschaft.

„Das macht uns Sorgen. Er konnte die Woche nicht trainieren, hatte Schmerzen, wenn er es versucht hat. Wir müssen jetzt von Tag zu Tag schauen“, erklärte Ojeda. Entwarnung gab es bei Jaleen Smith, der im vierten Viertel vom Spielfeld humpelte. Er hatte einen Krampf.

Smith wird gegen starke Bonner gebraucht, sollte Lo ausfallen. Bereits vergangene Saison traf Alba in der ersten Pokalrunde auf Bonn und gewann knapp mit 83:80. Der Liga-Auftakt gegen die Westdeutschen ging damals verloren. „Bonn ist bereits wieder in sehr guter Form“, sagte Ojeda. „Es wird schwierig für uns. Wir müssen schnell regenerieren.“ dpa