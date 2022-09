Alba gewinnt vorletztes Testspiel: 103:88 in Braunschweig

Israel Gonzalez. © Tobias Hase/dpa/Archivbild

Alba Berlin befindet sich in guter Form auf dem Weg in die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Der Titelverteidiger gewann am Samstagabend sein vorletztes Testspiel bei den Basketball Löwen Braunschweig unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 103:88 (44:33). Vor dem Start in die neue Spielzeit am 28. September mit dem Heimspiel gegen die Hamburg Towers empfängt Alba die Rostock Seawolves am kommenden Sonntag (15.

Braunschweig - 00 Uhr) in der Oranienburger MBS-Arena.

Gegen Braunschweig konnte Alba Cheftrainer Israel Gonzalez auf die beiden israelischen EM-Rückkehrer Tamir Blatt und Yovel Zoosman zurückgreifen. Auch Jaleen Smith war mit der Mannschaft mitgereist, kam aber noch nicht zum Einsatz.

Mit einem starken dritten Viertel (34:21) legten die Berliner den Grundstein für den sicheren Sieg. Erfolgreichste Schützen waren Christ Koumadje mit 13 Punkten sowie Gabriele Procida und Yanni Wetzell mit jeweils zwölf Zählern. dpa