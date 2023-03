Alba-Manager Baldi: Bedarf für neue Halle zwingend

Manager Marco Baldi vom deutschen Basketball-Meister Alba Berlin. © Soeren Stache/dpa/Archivbild

Manager Marco Baldi vom deutschen Basketball-Meister Alba Berlin fordert vom neuen Berliner Senat mehr Bewegung in der Thematik beim Bau neuer Sporthallen. Der Bedarf für neue Hallen sei zwingend, sagte der 60-Jährige dem „Tagesspiegel“ (Donnerstag), „und nicht nur wir. Die Bedarfe sind klar, die Bedarfe sind auch klar definiert. Aber wenn man das ernst nimmt, was Alba seit jetzt 33 Jahren in dieser Stadt leistet, muss man auch mal in die konkrete Umsetzung gehen.“

Berlin – Noch trägt die Herrenmannschaft die Heimspiele in der Mercedes-Benz Arena aus, die Baldi als eine „der größten und modernsten Hallen Europas“ bezeichnet. Aber die wirtschaftlichen Bedingungen hätten sich verändert und stellen den Verein auch vor wirtschaftliche Probleme, die Baldi aber noch nicht zur neuen Saison sieht: „In den Gesprächen für die kommende Saison sind wir schon recht weit“, sagte der ehemalige Basketball-Profi.

Auch mittelfristig will Baldi die Mannschaft an der Warschauer Straße antreten lassen, auch wenn er sich den Jahn-Sportpark als Zentrum für Alba gut vorstellen könnte: „Wir arbeiten an dem Thema Infrastruktur und wollen dabei eine aktive Rolle einnehmen, nicht nur Dinge fordern.“ Allerdings müsste im Jahn-Sportpark wohl auf eine Halle von der Kapazität der Mercedes-Benz Arena verzichtet werden.

Baldi will deshalb nicht ausschließen, dass die Max-Schmeling-Halle „zukünftig eine Option sein könnte“. In der 1996 eingeweihten Mehrzweckhalle trug der Verein jahrelang seine Heimspiele aus, bevor der Umzug in die größere Halle erfolgte. dpa