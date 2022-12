Alba nach zwölfter Euroleague-Pleite gefrustet

Teilen

Darrun Hilliard von Maccabi Tel Aviv kämpft gegen Albas Yovel Zoosman (r) um den Ball. © Andreas Gora/dpa

Die Kraft schwand bei Alba im letzten Viertel der Partie gegen Tel Aviv. Zeit zum Atemholen bleibt den Berlinern aber selbst über die Feiertage nicht.

Berlin - Mit einem weiteren Frusterlebnis muss Alba Berlin in die Weihnachtsfeiertage gehen. Statt dem so sehr erhofften Befreiungsschlag, kassierte der Basketball-Bundesligist am Donnerstagabend die zwölfte Euroleague-Niederlage in Serie. „Das ist sehr bitter“, gestand Nationalspieler Johannes Thiemann nach der 70:83-Heimpleite gegen das israelische Spitzenteam Maccabi Tel Aviv.

Diese Niederlage war besonders bitter, denn bis zum letzten Viertel war Alba noch auf der Siegerstraße, lag zeitweise mit elf Punkten vorne. „Wir haben mit viel Energie und Engagement angefangen und haben ihre besten Spieler lange Zeit kontrollieren können“, fand Trainer Israel Gonzalez.

Doch dann folgte der Totaleinbruch in den letzten zehn Minuten, die mit 7:22 verloren gingen. „Wir hatten am Ende nur noch wenig Energie übrig. Im letzten Viertel konnten wir die Rebounds nicht mehr kontrollieren. Zum einen war unser Tank leer und zum anderen war es mental hart für die Spieler, als Maccabi aufkam“, sagte Gonzalez.

Einmal mehr zeigte sich, wie fragil das Berliner Team nach Krankheiten, Verletzungen und einem engen Spielplan aktuell ist. Zudem scheint diese verheerende Niederlagenserie auch in den Köpfen der Spieler zu stecken. Coach Gonzalez versuchte deshalb den Druck vom Team zu nehmen. „Wir dürfen nicht über die Vergangenheit nachdenken und darüber, wie viele Niederlagen wir haben, sondern wir müssen daraus lernen. Und wir müssen jedes neue Spiel als neue Gelegenheit sehen“, sagte der Spanier.

Gonzalez setzt deshalb lieber auf die langfristige Perspektive. „Das Team hat es auch dieses Mal wieder bis zum Ende versucht. Und das ist gut. Ich hoffe in der Zukunft haben wir wieder mehr Glück und eine bessere Gesundheit“, sagte er. Denn auch die Feiertage werden keine große körperliche und mentale Erholung bringen. Denn schon am Dienstag geht es in der Basketball-Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den Mitteldeutschen BC (19.00 Uhr/Magentasport) weiter. dpa