Alba-Sportdirektor Ojeda stolz: „Richtig großer Sieg“

Ein Ball liegt auf einem Basketball-Spielfeld. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Richtig stolz war Alba-Sportdirektor Himar Ojeda am Dienstagabend nach dem Euroleague-Auswärtssieg bei Fenerbahce Istanbul. „Für uns ist das ein richtig großer Sieg. Zumal wir zuvor hier noch nie gewinnen konnten“, sagte er. Der 66:57-Erfolg im Nachholspiel gelang trotz eines engen Spielplans und vier Ausfällen im Team. „Sie haben die Energie nicht aus dem Körper gezogen, sondern aus ihrem Herzen“, lobte Ojeda den Teamspirit.

Berlin - Alba wahrte zudem seine kleine Playoff-Chance. Und das kommt selbst für Ojeda überraschend. „Das ist für uns schon jetzt ein großer Erfolg, dass wir immer noch eine Chance haben und dabei sind“, sagte der Spanier. Für ihn hat das Team einen weiteren Schritt nach vorn gemacht. „Wir wollen uns von Jahr zu Jahr verbessern. Letztes Jahr hatten zwölf Siege, jetzt haben wir schon dreizehn“, sagte er.

Die zwei Siege gegen russische Teams St. Petersburg und Kasan wurden zwar aus der Wertung genommen, trotzdem zählen sie für Ojeda. Der Spanier gab zudem zu Bedenken: „Dadurch hatten wir ja auch mehr Spiele als andere Mannschaften.“ Denn Alba hatte schon vor der Suspendierung alle sechs Spiele gegen die Teams aus Russland absolviert.

Das Team bleibt nun in Istanbul, bekam am Mittwoch frei und trainiert am Donnerstag. Am Freitag geht es dann gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul (19.30 Uhr/Magentasport). Die verloren überraschend am Dienstag in der heimischen Liga. Ojeda erwartet deshalb ein schwierigeres Spiel - auch wegen der eigenen Personalsorgen. „Sie werden wohl angepikst sein. Und wir haben nur neun Spieler zur Verfügung. Da müssen wir sehen, wie wir das verkraften“, sagte er. dpa