Alba will nach Auftaktsieg gegen Ludwigsburg nachlegen

Albas Malte Delow (l-r) bedankt sich nach dem Sieg mit Jonas Mattisseck und Tamir Blatt bei den Zuschauern. © Andreas Gora/dpa

Nach dem Auftaktsieg in der Halbfinalserie gegen die MHP Riesen Ludwigsburg war bei Basketball-Bundesligist Alba Berlin auch Erleichterung zu spüren. „Endlich haben wir den ersten Sieg in dieser Saison gegen Ludwigsburg geholt. Wir wissen, wie hart es ist, gegen sie zu spielen“, sagte Trainer Israel Gonzalez nach dem 89:84-Erfolg. „Die Serie wird sehr tough, daher war der Erfolg im ersten Spiel sehr wichtig für das Selbstbewusstsein“, betonte Nationalspieler Maodo Lo.

Berlin - Das zweite Spiel der Serie findet bereits am Sonntag ebenfalls in Berlin statt. Zeit für große Veränderungen bleibt daher nicht viel. „Wir müssen unsere Dreipunktewürfe besser treffen und wir hatten einige Lücken in der Defensive“, sagte Gonzalez. Kapitän Luke Sikma forderte, weiter fokussiert zu bleiben: „Das 1:0 in der Serie ist nur der Anfang. Am Sonntag wollen wir den zweiten Sieg nachlegen.“ Dann hätte Alba am kommenden Freitag in Ludwigsburg bereits einen Matchball für den Final-Einzug.

In der Hauptrunde hatten die Berliner beide Spiele gegen Ludwigsburg verloren. Auch diesmal war es enges Spiel, in dem die Führung zehn Mal wechselte. Sikma sprach von einer „Schlacht“ gegen physisch spielende Ludwigsburger. Das Team sei jedoch ruhig geblieben und habe am Ende einen Weg zum Sieg gefunden.

Die Berliner haben unter Trainer Gonzalez gelernt körperlich besser dagegenzuhalten. Besonders bei den Rebounds war Alba mit 48:29 deutlich überlegen. Probleme bereitete den Berlinern die gute Dreierquote von fast 50 Prozent bei den Gästen, während sie selbst nicht wie gewohnt aus der Distanz trafen. „Es war gut, dass wir trotz einer nicht so guten Dreierquote das Spiel gewonnen haben“, sagte Lo. dpa