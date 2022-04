Angetrunken gedroht?: Ermittlungen gegen zwei Polizisten

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Zwei Berliner Polizisten sollen angetrunken zwei Männer bei einer Kontrolle mit Waffen bedroht und beleidigt haben. Das für Beamtendelikte zuständige Fachkommissariat habe Ermittlungen begonnen, teilte das Präsidium am Samstag mit.

Berlin - In der Nacht zuvor hatten zwei 20 und 23 Jahre alte Männer Anzeige erstattet. Sie gaben laut Polizei an, sie seien von zwei offenbar alkoholisierten Männern erst beleidigt und dann unter Vorhalt von Waffen kontrolliert worden. Diese Männer hätten sich selbst als Polizisten bezeichnet, seien aber in einem Zivilfahrzeug unterwegs gewesen. Die Polizei machte keine Angaben dazu, um was für Waffen es sich gehandelt haben soll.

Ermittlungen hätten zwei zivile Einsatzkräfte identifiziert, berichtete die Polizei. Diese seien auf ihrer Dienststelle angetroffen worden. Sie hätten sich nicht zu den Tatvorwürfen äußern wollen. „Atemalkoholmessungen bestätigten den Verdacht einer Alkoholisierung der Polizeikräfte“, hieß es in einer Mitteilung. Den Beamten sei Blut entnommen worden. Zudem habe man ihnen die Dienstwaffen abgenommen.

Die Polizei wollte auf Nachfrage nicht sagen, wo sich die Kontrolle abspielte, was der Hintergrund war und wo die beiden Polizisten tätig sind. Auch zur Art der Beleidigung war zunächst nichts zu erfahren. dpa