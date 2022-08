Anleger wittern Profit mit Cannabis-Projekt – jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betrugs

Die angestrebte Legalisierung von Cannabis steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

In der Hoffnung auf das schnelle Geld investierten Anleger in ein Cannabis-Projekt. Und wurden wohl betrogen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Berlin – Die Legalisierung von Cannabis ist im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP verankert. „Wir werden die kontrollierte Cannabis-Abgabe an Erwachsene ermöglichen, um den Gesundheitsschutz der Konsumierenden und die Prävention auszubauen“, hatte der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD), vergangenen Freitag (12. August) verkündet.

Anleger mit virtuellen Cannabis-Gewächshäusern betrogen? Ermittler durchsuchen Häuser in Berlin

Offenbar wittern auch immer mehr Anleger ihre Chance, im Falle der Cannabis-Legalisierung viel Profit zu machen. Doch in Berlin zerplatzte nun für einige von ihnen der Traum vom schnellen Geld mit dem Rauschmittel, das auch zu medizinischen Zwecken eingesetzt wird. Ermittler in der Hauptstadt durchsuchten dort wegen Anlagebetrugs mit virtuellen Cannabis-Gewächshäusern mehrere Wohnungen und Geschäftsräume.

Laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Berlin vom Mittwoch (17. August) wird im Zuge dessen gegen zwölf mutmaßliche Verantwortliche der Internetplattform Juicyfields.io ermittelt. Zahlreiche Unterlagen, die die Beamten des Berliner Landeskriminalamts in Wohnungen sowie Geschäftsräumen von fünf Firmen an zwei Standorten fanden, wurden beschlagnahmt.

Mutmaßlicher Anlagebetrug mit virtuellen Cannabis-Gewächshäusern – Anleger mit hoher Rendite geködert

Besagte Plattform soll seit dem Jahr 2020 sogenanntes E-Growing im Angebot gehabt haben. Dabei bot sich potentiellen Investoren die Möglichkeit, über virtuelle Gewächshäuser an Anbau, Ernte und Verkauf von medizinischen Cannabispflanzen beteiligt zu werden. Im Gegenzug winkte eine erhebliche Rendite. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Angebot bewusst auch auf Kleinanleger abgezielt hat. Schon mit einem Investitionsbetrag von 50 Euro war eine Beteiligung möglich.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erhoben bislang insgesamt 230 Anleger Anzeige. Die Ermittlungen sollen nun klären, inwiefern die erworbenen Pflanzen wirklich existierten oder ob die Anlegerinnen und Anlegern durch ein Schneeballsystem betrogen wurden. Bei einem solchen System werden Altforderungen aus neu eingenommenem Geld beglichen. Zu einer Geldanlage kommt es derweil aber nicht. Zudem soll einen etwaige Schadenshöhe ausgemacht werden. Von den Behörden wurden inzwischen gegen vier Gesellschaften Vermögensarreste verhängt, diese belaufen sich jeweils auf knapp zweieinhalb Millionen Euro.

Neben dem Landeskriminalamt war auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an den Durchsuchungen beteiligt. Letztere hatte schon Anfang Juni öffentliche Angebote von Vermögensanlagen in Form von Investitionen in Cannabispflanzen untersagt. Außerdem veröffentlichte die BaFin am 20. Juli Verbraucher-Warnungen und ermittelte ihrerseits gegen die Juicy Holdings B.V. wegen eines Verstoßes gegen das Vermögensanlagegesetz. (kh mit afp)