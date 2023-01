Anmeldungen für Oberschulen beginnen Mitte Februar in Berlin

Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ab dem 14. Februar können Eltern ihre Kinder an Oberschulen in Berlin anmelden. Für den Übergang der künftigen Siebtklässlerinnen und Siebtklässler an Integrierte Sekundarschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen sei eine Wunschschule anzugeben, teilte die Bildungssenatsverwaltung am Donnerstag mit. Die Angabe von Zweit- und Drittwünschen sei optional.

Berlin - Der Anmeldezeitraum läuft bis zum 22. Februar.

Vorlegen müssen die Eltern bei der Anmeldung den Anmeldebogen und die Förderprognose ihres Kindes. Für jeden Lerntyp gebe es „passende weiterführende Schulen mit unterschiedlichen Profilen und Angeboten“, sagte Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD).

Die Bescheide über Aufnahme oder Nichtaufnahme sollen bis zum 14. Juni versendet werden. Den Eltern der Kinder, die keinen Platz an einer der Wunschschulen bekommen, werde ein alternativer Vorschlag gemacht, teilte die Senatsverwaltung mit. Die Anmeldung für weiterführende Schulen ab der Jahrgangsstufe fünf laufe bereits. dpa