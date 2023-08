Arbeitslosigkeit in Berlin erneut leicht gestiegen

Ein Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration steckt an einem Server ein Netzwerkkabel ein. © Sebastian Gollnow/dpa

In Berlin ist die Arbeitslosigkeit auch im August saisonbedingt leicht gestiegen. 195.702 Menschen waren im vergangenen Monat in der Hauptstadt arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das waren 6363 mehr als im Juli und 9149 mehr als im August des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag mit 9,4 Prozent 0,3 Punkte über dem Wert des Vorjahresmonats.

Berlin - Ähnlich entwickelte sich die Arbeitslosigkeit in Brandenburg.

„Der Anstieg ist für die Jahreszeit üblich, weil Ausbildungsverhältnisse enden oder junge Menschen nach der Schule noch nicht gleich eine Anschlussperspektive haben“, teilte die Regionaldirektion mit. Die anstehenden Messen und Nachvermittlungsaktionen seien eine gute Möglichkeit für junge Menschen, die vielfältigen Chancen zu nutzen und ihren zukünftigen Ausbildungsbetrieb zu treffen.

In Berlin suchen der Regionaldirektion zufolge noch mehr als 6500 Jugendliche eine Ausbildung, die Unternehmen haben demnach 5823 Ausbildungsstellen zu besetzen - es gibt also mehr Suchende als freie Stellen. Ende Juli meldete die Regionaldirektion noch mehr als 8100 suchende Jugendliche und rund 7430 offene Ausbildungsstellen. dpa