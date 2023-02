Ausstellung analysiert Fluchen und Hate Speech

Schimpfen und fluchen können die meisten von uns. Kraftausdrücke gibt es, seit Sprache genutzt wird - in allen Kulturen der Welt. Diesen mitunter heiklen Teil menschlicher Kommunikation behandelt die Ausstellung „Potz! Blitz! Vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech“. Im Berliner Museum für Kommunikation lässt sich von Donnerstag an bis zum 25. Juni alles rund um die Lust am sprachlichen Tabubruch erkunden.

Berlin - In 13 Ausstellungsteilen werden nach Museumsangaben Aspekte des Fluchens auch interaktiv behandelt. Dabei geht es vom Fluch des Pharao über Fluch-Verbote und ihr Scheitern bis hin zu animalischen Beschimpfungen. Thematisiert werden auch aktuell gesellschaftlich relevante Themen wie die etwa über Internetforen verbreitete Hate Speech. Auch um geschlechtsspezifische Beschimpfungen geht es.

Bei der Station „Fluchprozess“ können Besucherinnen und Besucher am Modell eines Gehirns sehen, welche Bereiche aktiviert werden, wenn wir schimpfen. Mit dem sogenannten Fluchgenerator ist es in der Ausstellung sogar möglich, einen neuen Lieblingskraftausdruck zu finden. Dazu können Begriffe von Johann Wolfgang Goethe und Hans Sachs mit zeitgenössischen Kraftausdrücken kombiniert werden. dpa