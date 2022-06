Auto rast in Berlin in Menschenmenge: Was wir bislang wissen

Von: Marc Dimitriu

Großeinsatz der Berliner Polizei und Feuerwehr nachdem ein Auto in eine Menschenmenge gefahren war. © IMAGO/stefan zeitz

In Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Dabei starb eine Frau und es gibt mehrere Schwerverletzte. Der Fahrer konnte bereits festgenommen werden.

Berlin - Auf der beliebten Einkaufsmeile nahe der Berliner Gedächtniskirche ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren - ein Mensch wurde getötet sowie neun weitere schwerst verletzt, sechs schwebten in Lebensgefahr. Wie die Behörden in Berlin und Wiesbaden mitteilten, handelte es sich dabei größtenteils um Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte einer Schule im hessischen Bad Arolsen. Die Zehntklässlerinnen und -klässler waren auf Klassenfahrt. Bei dem Vorfall am Ku‘damm und der Tauentzienstraße wurde außerdem eine zunächst unbekannte Anzahl von Menschen leicht verletzt. Bei den Opferzahlen gab es teils noch widersprüchliche Angaben. Die Polizei sprach von insgesamt mehr als einem Dutzend Verletzten.

Auto-Vorfall mit einer Toten in Berlin: Fahrer konnte festgenommen werden - Schauspieler Zeuge

Der Fahrer konnte vorläufig festgenommen werden. Er sei zunächst von Passanten festgehalten worden, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz am Vormittag. Der Mann - laut Polizei ein 29 Jahre alter, in Berlin lebender Deutsch-Armenier - soll um 10.26 Uhr in die Personengruppe gefahren sein. Die Polizei prüft, ob es sich um einen Unfall, einen medizinischen Notfall oder um eine vorsätzliche Tat handele. Nach Angaben von Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik befand sich der Mann am Mittwoch zunächst für Untersuchungen in einem Krankenhaus, weitere Details nannte sie nicht. Die Ermittlungen liefen „auf Hochtouren“.

Der Täter war nach dpa-Informationen mit einem Auto unterwegs, das seiner älteren Schwester gehört. Er soll der Polizei bereits bekannt gewesen sein, allerdings nicht in Zusammenhang mit Extremismus.

Der Mann fuhr seinen Renault-Kleinwagen an der Straßenecke Ku‘damm und Rankestraße auf den Bürgersteig des Ku‘damms und in eine Menschengruppe. Dann fuhr er auf die Kreuzung und knapp 200 Meter weiter auf der Tauentzienstraße Richtung Osten. Kurz vor der Ecke Marburger Straße lenkte er den Wagen erneut von der Straße auf den Bürgersteig, touchierte ein anderes Auto, überquerte die Marburger Straße und landete im Schaufenster eines Douglas-Shops. Der britische Schauspieler John Barrowman war Augenzeuge des Vorfalls und schilderte auf Twitter, was er gesehen hatte.

Karte zeigt den Unfallort in Berlin. © Grafik: A. Brühl, Redaktion: J. Schneider /dpa

Auto-Vorfall mit einer Toten in Berlin: Fahrer rast in Schülergruppe aus Hessen

Nahe der Kreuzung Kurfürstendamm, Rankestraße und Tauentzienstraße lag nach dem Vorfall eine abgedeckte Leiche. Eine Sprecherin der Parfümerie-Kette Douglas bestätigte den Unfall. Es habe im Geschäft keine Verletzten gegeben. Nach Informationen der Bild soll es sich bei der Toten um eine Lehrerin handeln, die mit ihrer Schülergruppe in der Tauentzienstraße unterwegs gewesen war. Die Schülergruppe kam der dpa zufolge nicht aus Berlin. Nach Informationen, die unserer Redaktion vorliegen, stammt die Klasse aus dem nordhessischen Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg). Die Klasse gehört zu der Kaulbach-Schule.

Der Unfallort befindet sich unweit der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg. Dort war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.

Auto rast in Berlin in Menschenmenge: Bürgermeisterin Giffey sagt Betroffenen Unterstützung zu

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagte den Betroffenen Unterstützung zu. „Wir werden alles dafür tun, den Betroffenen zu helfen.“ Ebenso werde alles dafür getan, den Hergang aufzuklären. „Wir wissen, dass wir eine Tote und zehn Schwerverletzte haben.“ Sie wollte sich am Nachmittag auch ein Bild von der Lage vor Ort machen. „Jetzt ist es erstmal wichtig, dass die Verletzten versorgt werden.“ Zudem brauchten die Angehörigen, die unter Schock stünden, Hilfe und Beistand.

Am Mittwochvormittag war die Polizei nach eigenen Angaben mit circa 130 Kräften im Einsatz, mit einem Hubschrauber verschafften sich die Beamten einen Überblick aus der Luft. Das Areal war großflächig abgesperrt. Es waren mehrere Krankenwagen und Polizeiautos vor Ort. Die Polizei rief die Menschen dazu auf, keine Bilder vom tödlichen Vorfall an der Einkaufsstraße im Internet zu posten. (md mit dpa)