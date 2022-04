Auto fährt in Imbiss: Mehrere Verletzte

Zwei zerstörte Pkw stehen auf der Müllerstraße. © Paul Zinken/dpa

Beim Zusammenstoß mit einem anderen Auto verliert der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug schleudert auf den Gehweg und erfasst einen Fußgänger. Der hat viel Glück.

Berlin - Bei einem Unfall im Berliner Ortsteil Wedding sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Der Wagen eines 24-Jährigen war in der Nacht zum Samstag nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Auto in einen Imbiss am Leopoldplatz geknallt, wie die Polizei mitteilte. Dabei erlitten der Fahrer und sein 25 Jahre alter Beifahrer schwere Schädelverletzungen.

Großes Glück hatte ein Fußgänger, der von dem Auto erfasst wurde, als dieses über den Gehweg schleuderte: Der 20-Jährige trug nach Angaben der Polizei lediglich eine leichte Armverletzung davon, die ambulant versorgt werden konnte. Der 24 Jahre alte Fahrer des anderen beteiligten Autos kam laut Polizei mit Brustverletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Zunächst war unklar, warum die beiden Fahrzeuge auf der Kreuzung von Luxemburger Straße, Müllerstraße und Schulstraße zusammenstießen. Infolge des Aufpralls geriet das Auto des 24-Jährigen ins Schleudern, rammte ein Fußgängergitter, erfasste den Fußgänger und stieß dann unter anderem noch gegen ein Verkehrszeichen, wie die Polizei mitteilte.

Weil nach Behördenangaben der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Drogen stand, wurde ihm Blut abgenommen. Das Ergebnis nannte die Polizei zunächst nicht. Bei dem anderen Autofahrer hatte eine Atemalkoholkontrolle nach den Angaben einen Wert von 0,1 Promille ergeben. Beide Fahrzeuge wurden als Beweismittel sichergestellt. dpa