Auto fährt in Tempelhof gegen Laterne: Drei Verletzte

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Tempelhof sind drei Menschen verletzt worden. Ein Auto prallte in der Nacht zu Freitag gegen eine Straßenlaterne, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte. Die drei Verletzten wurden nach der notärztlichen Versorgung in Kliniken gebracht. Die Laterne wurde mit einem Kran gesichert und abgelegt.