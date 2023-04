Auto rammt Motorrad am Tiergartentunnel

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer hat in Berlin-Tiergarten einen Motorradfahrer angefahren und schwer verletzt. Der 19-Jährige war am Samstagabend mit einer 22-Jährigen Beifahrerin im Tiergartentunnel unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er kam aus nördlicher Richtung und nahm die Ausfahrt am Kemperplatz.

Berlin - Dort bog er nach links ab und übersah den 32-jährigen Motorradfahrer aus der Ben-Gurion-Straße. Bei dem Zusammenstoß brach sich der Motorradfahrer den Angaben zufolge beide Unterarme. Er kam in ein Krankenhaus. Die 22-Jährige spürte Schmerzen an der Hüfte, lehnte aber eine Behandlung ab. Der Fahrer des Unfallwagens blieb unverletzt. dpa