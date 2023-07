Autofahrer fährt Kind an: Cannabis im Fahrzeug

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer hat in Berlin-Moabit (Bezirk Mitte) ein Kind angefahren und ist dann gegen eine Ampel geprallt. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, war der 20-Jährige am Donnerstag auf der Straße Alt-Moabit unterwegs. Dort habe er zunächst eine Elfjährige erfasst, die gerade die Straße überquerte. Das Kind sei durch den Zusammenstoß gegen ein entgegenkommendes Auto geschleudert worden.

Berlin - Es kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Währenddessen soll der 20-Jährige ohne anzuhalten weiter und über eine rote Ampel gefahren sein. Auf Höhe der Ottostraße prallte er demnach gegen einen Ampelmast. Der Fahrer und seine zwei Mitfahrer flüchteten den Angaben zufolge zu Fuß. Die Polizei nahm den 20-Jährigen und einen der Mitfahrer im Alter von 31 Jahren in der Nähe fest. Der dritte Mann entkam unerkannt.

Der 20-Jährige gab laut Polizei an, unter dem Einfluss eines Rauschmittels zu stehen. Bei einer Durchsuchung seines Autos fanden Beamte eine geringe Menge Cannabis. Dem Fahrer wurde daraufhin Blut abgenommen. Außerdem fuhr er ohne gültige Fahrerlaubnis. dpa