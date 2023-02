Autofahrer ohne gültigen Führerschein fährt Radfahrerin an

Ein Autofahrer ohne gültigen Führerschein hat an einer Kreuzung in Steglitz eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt. Die 67-Jährige überquerte am Freitagnachmittag von der Albrechtstraße aus die Siemensstraße in Richtung Stephanstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Laut Zeugen zeigte die Ampel an der Kreuzung für die Frau Grün.

Berlin - Ein 42-jähriger Autofahrer auf der Siemensstraße soll demnach trotz roter Ampel auf die Kreuzung gefahren sein. Der Wagen stieß mit dem Fahrrad zusammen, die Frau stürzte zu Boden. Sie kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Der Mann zeigte der alarmierten Polizei den Angaben zufolge einen Führerschein, der nicht zu seiner Person passte. Ihm wird nun neben dem Ermittlungsverfahren zum Verkehrsunfall Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Zudem wurde das Auto wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz stillgelegt, wie es weiter hieß. dpa