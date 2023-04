Autofahrer verliert Kontrolle und rammt mehrere Wagen

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer hat in Berlin-Reinickendorf die Kontrolle verloren und andere Wagen gerammt. Der 28-Jährige war am Samstagabend auf dem Wilhelmsruher Damm unterwegs, „vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit“, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei einem Bremsmanöver soll er ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrspur abgekommen sein.

Berlin - Dort krachte er gegen ein geparktes Auto und anschließend gegen den Wagen eines 30-Jährigen, der gerade rückwärts einparken wollte. Drei weitere Fahrzeuge in den Parkbuchten wurden ebenfalls beschädigt. Der Unfallfahrer und der 30-Jährige erlitten Kopfverletzungen. Eine 26-jährige Frau, die den Parkenden einweisen wollte, wurde an der Schulter verletzt. Alle kamen in ein Krankenhaus.

Der 24-jährige Beifahrer des 28-Jährigen klagte über Kopf- und Nackenschmerzen, wollte sich aber nicht ärztlich behandeln lassen. Der Wilhelmsruher Damm war an der Unfallstelle rund eine Stunde lang gesperrt. Davon betroffen waren auch mehrere Buslinien. dpa