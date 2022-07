Awoniyi kommt mit Nottingham zum Abschiedsspiel bei Union

Taiwo Awoniyi (l) von Nottingham Forest und Dedryck Boyata von Hertha BSC gehen zum Ball. © Matthias Koch/dpa

Mit einem Aufeinandertreffen mit Ex-Stürmer Taiwo Awoniyi bestreitet der 1. FC Union Berlin am Samstag seine Generalprobe für den Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal. Zu Gast im Stadion An der Alten Försterei ist Premier-League-Club Nottingham Forest (17.00 Uhr). Awoniyi war im Juni für eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen zu dem Aufsteiger nach England gewechselt.

Berlin - Für den Nigerianer Awoniyi, der in den vergangenen beiden Jahren in 65 Pflichtspielen 25 Treffer für die Eisernen erzielt hatte, ist es also ein inoffizielles Abschiedsspiel. „Ich bin gespannt, was Taiwo in den paar Wochen in Nottingham gelernt hat. Nottingham hat gut investiert auf dem Transfermarkt“, sagte Unions Abwehrchef Robin Knoche. „Und die persönliche Note, dass wir uns noch mal mit Taiwo Awoniyi ein Duell liefern können, freut mich auch. Wir wollen ein gutes Gefühl bekommen für das Pokalspiel in Chemnitz.“

Am 1. August wird Union in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten Chemnitzer FC das erste Pflichtspiel der Saison bestreiten. Bis dahin wollen auch die jüngsten beiden Union-Verpflichtungen Diogo Leite (Leihgabe vom FC Porto) und Morten Thorsby (verpflichtet von Sampdoria Genua) ihren Trainingsrückstand weiter verringern.

Der portugiesische Abwehrmann Leite und der norwegische Mittelfeldspieler Thorsby könnten gegen Nottingham zu ihrem Debüt im Union-Trikot kommen. Auch Angreifer Sven Michel und Mittelfeldmann Kevin Möhwald, die im Trainingslager in Österreich die beiden Testspiele gegen Bohemians Dublin (1:0) und Udinese Calcio (3:3) verpasst hatten, hoffen auf Einsatzzeit.

Im Blickpunkt wird aber vor allem Awoniyi stehen, der am Mittwoch mit Nottingham bereits Unions Stadtrivalen Hertha BSC mit 3:1 bezwungen hatte. „Ich freue mich immer, Taiwo zu sehen. Er war enorm wichtig für unser Spiel“, sagte Union-Coach Urs Fischer. dpa