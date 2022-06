Bauarbeiten: Zugverkehr in Richtung Ostsee eingeschränkt

Eine Frau steigt am Hauptbahnhof in einen Zug. © Fabian Sommer/dpa

Wegen Bauarbeiten an Bahnstrecken im Norden Berlins fallen mehrere Regionalzüge in Richtung Ostsee an diesem Wochenende aus. Der Regionalverkehr werde „durch lange im Voraus geplante und unumgängliche Bauarbeiten noch einmal stark eingeschränkt“, teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Donnerstag mit. Betroffen sind demnach Züge der Regionalexpress-Linie RE 3, die von Donnerstag bis Sonntag (12.

Berlin - 6.) um 6.00 Uhr nicht zwischen Bernau und Berlin Hauptbahnhof fahren.

Die Linie RB 24 falle am Freitag (10.6.) und am Samstag (11.6.) zwischen Bernau und Berlin Hauptbahnhof aus. Reisende könnten alternativ die S-Bahnlinie S2 nutzen, teilte der VBB weiter mit. Außerdem verkehren demnach keine Regionalzüge der Linie RE 5 von Samstag bis Dienstagmorgen (14.6.) zwischen Berlin-Gesundbrunnen und Oranienburg. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet.

Die Deutsche Bahn erneuert den VBB-Angaben zufolge Brücken zwischen den Bahnhöfen Berlin-Karow und Bernau und arbeitet an der Leit-und Sicherheitstechnik in Birkenwerder. Das Verkehrsunternehmen empfahl Reisenden daher, an dem Wochenende statt der Ostsee lieber andere Orte in der Region zu erkunden und auf Fahrräder in Bahnen zu verzichten. dpa