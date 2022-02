Baum stürzt auf Auto: Prozess gegen Förster

Mehr als zwei Jahre nach dem Tod einer Autofahrerin durch einen umgestürzten Baum kommt ein Berliner Revierförster vor Gericht. Um sich einen Eindruck von der Situation zu verschaffen, verhandelt das Amtsgericht heute unter freiem Himmel an der Unglücksstelle. Die Anklage wirft dem Förster fahrlässige Tötung vor. Der 42-Jährige soll im Februar 2019 die Kontrolle an der Königsallee im Grunewald nicht mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt haben und so bei einem Baum die Umsturzgefahr verkannt haben.

Berlin - Am 28. Oktober 2019 stürzte der etwa 100-jährige Spitzahorn dann auf das Auto der Frau.

Die Staatsanwaltschaft geht nach Gerichtsangaben davon aus, dass der Unfall hätte vermieden werden können. Nach damaligen Angaben der Polizei erlitt die 40 Jahre alte Frau am Unfallabend schwere Kopfverletzungen, als der Baum auf das Auto stürzte. Sie starb später in einem Krankenhaus. Ihr Ehemann, der ebenfalls im Wagen saß, trug demnach leichte Verletzungen davon. dpa