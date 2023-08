Bericht: Herthas Uremovic soll nach Kroatien wechseln

Filip Uremovic (l) kämpft im Trainingsspiel gegen Ruwen Werthmüller. © Andreas Gora/dpa

Abwehrspieler Filip Uremovic wird Hertha BSC einem Medienbericht zufolge in Richtung Kroatien verlassen. Der 26-Jährige soll bereits am Dienstag, wenige Tage vor Ende des Transferfensters am 1. September, seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten auflösen und in seine Heimat Kroatien wechseln, wie die „Bild“-Zeitung (Dienstag) berichtete.

Berlin - Der Innenverteidiger, der im vergangenen Sommer nach Berlin wechselte, gehört dem Bericht zufolge zu den Topverdienern im Kader der klammen Hertha. Am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth stand der Innenverteidiger nicht im Kader.

Die Hertha sucht vor Ende der Transferperiode noch nach Verstärkung im Mittelfeld. Nach „Bild“-Informationen arbeitet der Club an einer Verpflichtung von Bilal Hussein. Der Mittelfeldspieler vom AIK Solna (Schweden) stand bereits zweimal für die schwedische Nationalmannschaft auf dem Platz. Es sollen knapp 500 000 Euro Ablöse für den 23-Jährigen im Raum stehen. dpa