Autofahrer gibt bei Verkehrskontrolle Gas – Polizist 50 Meter mitgeschleift

Autofahrer flüchtet in Berlin vor Kontrolle (Symbolfoto) – Polizist wird etwa 50 Meter mitgeschleift. © Reuh/imago

Ein Polizist in Berlin ist bei einer Verkehrskontrolle von einem Auto rund 50 Meter mitgeschleift worden. Die Insassen des Fahrzeugs sind auf der Flucht.

Berlin – Bei einer Verkehrskontrolle in Berlin ist ein Polizist erst von einem Auto angefahren und dann rund 50 Meter mitgeschleift worden. Der Beamte wurde bei dem Vorfall am Mittwochmorgen nur leicht verletzt.

Der Polizist wollte das Fahrzeug mit zwei Insassen in Berlin-Pankow kontrollieren, als der Wagen plötzlich losfuhr, wie eine Sprecherin der Polizei der Nachrichtenagentur dpa sagte. Da der Beamte den Angaben zufolge noch den Fuß in der Autotür hatte, wurde er mitgerissen. Nach etwa 50 Metern sei der Beamte zu Boden gefallen. Der noch unbekannte Fahrer sei mit seinem Beifahrer geflüchtet. Der Polizist wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizist 50 Meter mitgeschleift: Autofahrer gibt bei Verkehrskontrolle Gas

Die Ermittlungen zum Vorfall liefen, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte die B.Z. berichtet. Ob der Vorfall im Zusammenhang mit einem Einbruch in der Nähe stehen könnte, wird derzeit nach Angaben der Polizei geprüft.

Schon in der Nacht zu Sonntag hatte es eine Flucht bei einer Verkehrskontrolle in Marzahn-Hellersdorf gegeben. Motorradfahrer (27) und sein Sozius (22) krachten auf der Flucht mit ihrem gestohlenen Fahrzeug in einen Gartenzaun und konnten samt Drogen und Einbruchswerkzeug festgenommen werden. Der Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) Benjamin Jendro sagte zu den Vorfällen: „Wir sind entsetzt, wie skrupellos hier schwerste Verletzungen und sogar der Tod eines Menschen billigend in Kauf genommen werden.“(dpa)

