„Bitte mir Bescheid geben, nicht abknallen“ – Clan-Boss-Sohn mischt sich in Suche nach Löwin in Berlin ein

Die Suche nach der Löwin im Raum Berlin geht weiter. Das Aufgebot ist groß. Auf Instagram hat ein weiterer seine Hilfe angeboten: Clan-Mitglied Firas Remmo.

Update vom 21. Juli, 13.40 Uhr: Mit Firas Remmo hat sich ein Clan-Mitglied im Fall um die mutmaßlich frei laufende Wildkatze zu Wort gemeldet. Nun ist es zu einer kuriosen Wendung gekommen. Experten sind sich sicher, dass es sich bei der geglaubten Löwin gar nicht um ein Raubtier handelt. In einer Pressekonferenz mit Michael Gruber, dem Bürgermeister von Kleinmachnow, und einem leitenden Polizeibeamten hieß es, dass es derzeit „keine Gefahrenlage mehr“ gebe.

„Habe es mir immer wieder angesehen“: Wildschweinexperte widerlegt Löwen-Vermutungen

Wildtierreferent Derk Ehlers vom NABU erklärte gegenüber RBB, dass er auf dem Video, welches im Netz von der vermuteten Löwin kursiert, lediglich zwei Wildschweine erkennen könne: „Ich habe es mir wieder und wieder angesehen“, so Ehlers. Demnach könne eine Löwin nicht einfach so verschwinden: „Sie hinterlässt Spuren“. Es sei auffällig, dass keine Spuren des Tieres an der Stelle der Aufnahme gefunden worden seien.

Angeblich soll ein weiblicher Löwe durch Berlin streifen. Die Suche läuft. (Symbolbild) © imagebroker/Imago

Auch Bürgermeister Gruber erklärt auf der Pressekonferenz, dass eine Löwin „immer einen Katzenbuckel“ machen würde. Zudem hätten Löwinnen einen längeren und muskulöseren Schwanz. Demnach passe die Form des Tieres auf dem Video nicht zu einer Raubkatze wie einem Löwen. Es handele sich „mit ziemlicher Sicherheit“ nur um ein Wildschwein.

„Bitte nicht abknallen“: Remmo-Mitglied will Raubtier nahe Berlin suchen und zurückbringen

Erstmeldung vom 21. Juli, 13.04 Uhr: München/Berlin – Im Raum Berlin ist eine Raubkatze auf freiem Fuß unterwegs. Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften hat sich auf die Suche nach der mutmaßlichen Löwin gemacht, die von Polizei und Anwohnern bereits mehrfach gesichtet wurde. Doch bislang konnte das Tier nicht eingefangen werden. Nun hat jemand seine Hilfe bei der Suche nach dem Raubtier angeboten: Berliner Clan-Mitglied Firas Remmo.

Auf Instagram postete der Sohn von Clan-Chef Issa Remmo öffentlich eine mehrteilige Story in seinem Profil. Darin schreibt er in Bezug auf die Suche nach der Löwin: „Wenn jemand was weiß, bitte erst mir Bescheid geben, dann führen wir die Löwin in ihr Gehege zurück, bevor irgendein Trottel die abknallt.“ Immerhin sind derzeit viele bewaffnete Einsatzkräfte auf der Jagd nach der Löwin.

Auf Instagram äußert sich Firas Remmo zu der frei laufende Löwin rund um Berlin – das sind seine Zitate. © Instagram / firas_i_r

Mit einem weiteren Beitrag geht er auf einen Artikel der Berliner Zeitung ein. Auf die Behauptung, dass er das Raubtier zurückbringen will, schrieb Remmo: „Wenn nicht ich, wer dann? Bitte nicht abknallen!“ Und scheint ein ernsthaftes Interesse daran zu haben, das Tier sicher zurückzubringen. Wobei man bei der Begegnung mit einem Löwen äußerst vorsichtig sein sollte.

Anschließend startet Remmo unter seinen Followern noch eine Umfrage. Auf eine Mutmaßung diverser Medien, dass das Raubtier der Familie Remmo gehören könnte, fragt er seine Insta-Community: „Wer ist alles dafür, dass Nala überlebt?“. Der Name Nala ist auch aus dem Film „König der Löwen“ bekannt, in dem eine Löwin genau so benannt ist. Wenig überraschend wählen bis Freitagmorgen mehr als 87 Prozent der User die Umfrageoption „unbedingt“. Nur rund 13 Prozent antworten mit „egal“.

„Mein neues Lieblingshaustier“: Remmo-Mitglied postet Bilder mit echtem Tiger auf Instagram

Remmo ist offenbar ein echter Raubtier-Freund, wie Bilder auf seinem Instagram-Profil verraten. Seine zwei neuesten Beiträge zeigen ihn mit einem echten Tiger auf einem Sofa. Darunter schreibt er: „Leben und leben lassen. Der eine macht Bilder mit einem Hund im Bett, ich mit Tiger auf der Couch.“ Unter einem anderen Beitrag schreibt er dazu: „Mein neues Lieblingshaustier.“

Privatpersonen dürfen in Brandenburg Löwen halten

In Berlin ist zwar das Halten von Tieren wie einem Löwen verboten, in Brandenburg dürfen private Personen jedoch Raubtiere halten. Dort, genauer gesagt in Kleinmachnow, sind auch die Videoaufnahmen der mutmaßlichen Löwin entstanden. Einige Mitglieder der Familie wohnen übereinstimmenden Medienberichten zufolge dort.

Deshalb sind im Netz Spekulationen darüber entstanden, ob die frei laufende Wildkatze der Familie Remmo gehören könnte. Dem Veterinäramt sind jedoch keine angemeldeten Löwen in der Region um Kleinmachnow bekannt, hieß es von offizieller Seite. Anwohner machen sich dennoch Sorgen.