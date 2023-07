Dieses Tier im Video hielt die Polizei rund 36 Stunden für eine Löwin

Von: Maximilian Kettenbach, Bjarne Kommnick

In Brandenburg wurde eine Raubkatze gesichtet. Sämtliche Einsatzkräfte sind auf der Suche. Nun ist ein Video aufgetaucht, das eine Begegnung mit dem Tier zeigen soll.

Update vom 21. Juli, 13.33 Uhr: Diese Wende kommt aus dem Nichts: Bei der vermeintlichen Löwen-Sichtung handelt es sich laut Polizeiangaben vermutlich um ein Wildschwein. Nachdem die Ermittler seit kurz nach Mitternacht des 20. Juli nach einer Löwin gefahndet hatten, kommt nun, rund 36 Stunden später, die Entwarnung.

Ein Einsatz am Morgen nach einem ernst zu nehmenden Hinweis habe sich als Fehlalarm herausgestellt, lediglich zwei Wildschweine seien gefunden worden, sagten Michael Gruber, der Bürgermeister von Kleinmachnow, und Peter Foitzik, Einsatzleiter der Polizei für den Raum Kleinmachnow, die am Freitagmittag (21. Juli) gemeinsam vor die Presse traten.

„Nach allem menschlichen Ermessen“, ist es keine Löwin, sagte. Er würde seine Hand „aufs Feuer legen, ins Feuer nicht.“ Ein Hintertürchen lässt er also offen. Alle neuen Entwicklungen finden Sie hier in diesem Ticker.

Die Analyse wurde mithilfe der Experten von Cybertracker durchgeführt. Zwei unabhängige Koryphäen auf dem Gebiet sollen anhand einiger Anhaltspunkte „mit ziemlicher Sicherheit“ festgestellt haben, dass es sich um ein Wildschwein handelt. Laut Polizei gebe es „keine Gefahrenlage mehr“.

Dieses Video sollte die Löwin zeigen:

Gruber wiederum analysierte einen Screenshot aus dem Video. Eine Löwin mache „immer einen Katzenbuckel“, erklärt er. Außerdem habe eine Löwin einen längeren, muskulöseren Schwanz. Auch die Rückenform passe nicht zu einer Löwin. „Das alles lässt den Schluss zu, dass wir keine Gefährdung haben.“

Video soll frei laufende Löwin bei Berlin zeigen – Experte äußert Zweifel und bringt Alternativen ins Spiel

Update vom 21. Juli, 8.21 Uhr: Nach wie vor bleibt das Video aus der Nacht zum 20. Juli die einzige Bildaufnahme, die der Öffentlichkeit bekannt ist. Nachdem bereits Zirkusbesitzer Michel Rogall nicht daran glaubt, dass das Tier auf der Aufnahme ein Löwe ist (s. Update unten), spricht auch Alexander Sliwa, ein Raubkatzen-Experte des Kölner Zoos, von großen Zweifeln. ntv sagte er: „Die Form des Rückens und auch der Schwanz sehen ungewöhnlich aus. Aber wenn die Polizei sagt, dass es sich um eine Raubkatze handelt, dann kann ich das nicht anzweifeln“, so Sliwa.

Laut Sliwa könnte es sich bei dem Tier um einen Puma, aber eben auch um keine Raubkatze handeln. Doch selbst ein Reh oder eine andere Hirschart will er nicht ausschließen.

Update vom 20. Juli, 19.43 Uhr: Nach wie vor suchen Einsatzkräfte die entlaufene Löwin bei Berlin. Eine Spur im Berliner Stadtteil Zehlendorf blieb erfolglos. „Es fanden sich keine Hinweise oder Spuren, dass das Tier sich dort tatsächlich befunden hat“, meldete die Polizei bei Twitter. Ersten Einschätzungen der Behörden zufolge soll es sich bei dem Wildtier tatsächlich um eine Löwin handeln. Es sei jedoch nicht davon auszugehen, dass diese andere Tiere gerissen habe, betonte eine Sprecherin der Polizei.

Die Herkunft des Wildtieres ist weiterhin unklar. Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ geht allerdings davon aus, dass die Löwin aus privater Haltung stammt. In Brandenburg ist das erlaubt, in Berlin dagegen nicht. Vorsicht ist vor allem rund um Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf sowie im Süden Berlins geboten. „Verlassen Sie die Wohnung nicht und achten Sie auf Durchsagen der Einsatzkräfte“, warnte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für das Brandenburger Gebiet. Haus- und Nutztiere sollten sich nicht im Freien aufhalten.

Für alle im Raum Berlin-Brandenburg von Relevanz: Die Karte gibt einen Überblick. Wo wurde die Wildkatze gesichtet und was ist das Warngebiet? © M. Lorenz, Grafik: A. Brühl/dpa

Polizei sucht entlaufene Löwin bei Berlin: „Es gab eine mögliche Sichtung“

Update vom 20. Juli, 14.45 Uhr: Die Polizei und Kleinmachnows Bürgermeister haben in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag erklärt, dass von der Echtheit des Videos einer vermeintlichen Löwin in Kleinmachnow ausgegangen werde. Außerdem erklärte ein Sprecher der Polizei, dass Einsatzkräfte das Tier gleich zweimal in der Nacht gesichtet hätten.

Auf Twitter schrieb die Berliner Polizei derweil: „Es gab eine mögliche Sichtung des Tieres im Süden Berlins.“ Demnach wurden das Veterinäramt und der Stadtjäger zum Einsatzort alarmiert.

„Meldung, die wir uns alle nicht vorstellen konnte“ – Polizei sucht nach frei laufender Löwin

Erstmeldung vom 20. Juli, 12.27 Uhr: Berlin – Ein ungewöhnlicher Einsatz hält die Polizeikräfte in Berlin und Brandenburg in Atem. Die Behörden warnen vor einem frei laufenden Raubtier südlich der Hauptstadt. Ein Sprecher der Polizei erklärte am Donnerstagnachmittag (20. Juli): „Wir können mal eine Kuh von der Straße holen oder auch mal ein Pferd einfangen, aber die Jagd nach Wildkatzen ist eher ungewöhnlich auch im Land Brandenburg.“ Nun ist auf Twitter ein Video aufgetaucht, dass eine Begegnung zwischen Mensch und Raubtier zeigen soll.

Für die Einsatzkräfte sei der Fall eine Ausnahmesituation. „Gegen Mitternacht kam bei uns die Meldung rein, die wir uns alle nicht vorstellen konnten. Da haben zwei Passanten ein Tier gesehen, das einem anderen nachrennt“, erklärte der Polizeisprecher Daniel Kiep gegenüber dem rbb.

Ein Video, das ein Freund des Users in der brandenburgischen Gemeinde Kleinmachnow aufgenommen haben soll und in der Nacht zu Donnerstag auf Twitter gepostet hatte, soll diesen Vorfall nun zeigen. In kürzester Zeit haben Hunderttausende Menschen das Video angesehen und darauf reagiert. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Mann auf einer Straße an einem Waldgebiet auf die andere Seite filmt. Sechs Sekunden lang dauert die Aufnahme und zeigt wohl eine Raubkatze an einem Baum. Der User schreibt dazu: „Polizei Berlin sucht, aber findet nicht.“

Einige User machten darauf aufmerksam, dass sie auf dem Video ein weiteres Tier entdeckt hätten. Eine Frau kommentiert: „In diesem Video ist ein Wildschwein zu sehen“, auch ein anderer Nutzer stimmt zu: „Ja, am Anfang rennt ein kleines Tier weg, gegebenenfalls ein Frischling.“ Wenige Stunden später meldete sich der Nutzer, der das Video gepostet hatte, in der Nacht zu Donnerstag erneut. Er schrieb, dass mindestens zwei Hubschrauber unterwegs seien. Auch Anwohner äußerten sich zu der Löwen-Jagd.

„Wenn das ein Löwe ist, fresse ich einen Besen“: Zirkusbesitzer vermutet andere Wildkatzen-Art

Der Zirkusbesitzer Michel Rogall hat das Video der Raubkatze ebenfalls gesehen. Gegenüber der Tageszeitung Märkischen Oderzeitung äußert er allerdings Zweifel, dass es sich bei der Raubkatze um eine Löwin handelt: „Wenn das ein Löwe ist, fresse ich einen Besen.“ Demnach sei ihm bereits ein ähnlicher Fall aus dem vergangenen Jahr bekannt: „Am Ende stellte sich heraus, dass es sich gar nicht um einen Löwen handelte, sondern um einen Kaukasischen Bärenhund.“

Videoaufnahmen aus Kleinmachnow sollen eine frei laufende Wildkatze zeigen. Handelt es sich um eine Löwin? © Screenshot/Twitter

Die Polizei hat nach bisherigen Erkenntnissen keine Informationen, woher die entlaufende Raubkatze stammen könnte. „Wo es herkommt, wissen wir nicht“, so der Sprecher der Polizei. Demnach hätten die Beamten Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft: „Es wird keine Löwin vermisst.“ Das Tier werde weiterhin im Bereich Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf vermutet. (bk mit dpa)