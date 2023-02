Berlin erneut Final-Ort der Wassersprung-Weltcup-Serie

Timo Barthel und Jaden Eikermann aus Deutschland in Aktion. © Petr David Josek/AP/dpa

Berlin ist auch in diesem Jahr Austragungsort des Finales des Wasserspringer-Weltcups. Wie der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Dienstag mitteilte, werden vom 4. bis 6. August die weltbesten Springer in der deutschen Hauptstadt sein. Das Finale bildet den Abschluss der Weltcup-Serie und ist zugleich die Chance zur WM-Revanche. Eine Woche vor dem Wettkampf in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark enden im japanischen Fukuoka die Weltmeisterschaften.

Berlin - „Ich freue mich, dass der Diving World Cup erneut in Berlin stattfindet und wir zeigen können, dass wir nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch einiges draufhaben“, sagte Wassersprung-Bundestrainer Christoph Bohm und ergänzte: „So ein Weltcup direkt nach der WM bietet die Chance, noch einmal Stärke zu zeigen und einen bleibenden Eindruck mit Blick auf das kommende Olympia-Jahr zu hinterlassen.“

Berlin ist die letzte von insgesamt drei Stationen des diesjährigen Diving World Cups. Zuvor wird im chinesischen Xi‘an (14. – 16. April) sowie im kanadischen Montreal (5. bis 7. Mai) gesprungen. Mit Preisgeldern zwischen 25.000 Dollar für die Sieger und 2000 Dollar für Platz zwölf lohnt sich der Weltcup besonders. dpa