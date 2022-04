Gruppe Kinder gerät in Streit: 13-Jähriger von Gleichaltrigem niedergestochen - Not-Operation

In Berlin geriet ein 13-Jähriger mit einer Gruppe etwa Gleichaltriger in einen Streit. Er wurde dabei niedergestochen und befindet sich nun im Krankenhaus.

Berlin - In der Hauptstadt kam es am Sonntagabend, dem 10. April zu einer Auseinandersetzung zwischen Kindern und Jugendlichen in Lichtenrade. Dabei wurde nach Angaben der Polizei ein 13-jähriger Schüler schwer verletzt. Nach den Angaben von Zeugen geriet der Junge gegen 20.50 Uhr in der Nahariyastraße mit einer Gruppe von geschätzt 15 Kindern und Jugendlichen in einen Streit.

Berlin: 13-Jähriger von Gleichaltrigem niedergestochen - Not-Operation

„In der Folge soll der Junge von einem etwa Gleichaltrigen mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper gestochen worden sein. Anschließend flüchteten die Mitglieder der Gruppe in verschiedene Richtungen“, heißt es weiter in der Polizeimeldung. Passanten hätten sich um das verletzte Kind gekümmert und brachten ihn in ein nahegelegenes Lokal.

Die alarmierten Rettungskräfte brachten den 13-Jährigen dann in ein Krankenhaus, wo mehrere Stichverletzungen am Oberkörper festgestellt wurden und er sofort operiert wurde. Lebensgefahr soll für den Schüler keine bestehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits und den Mitgliedern der Gruppe dauern laut der Polizei weiter an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.

