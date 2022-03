Berlin hilft Ukrainern: Unterkünfte dringend gesucht

Franziska Giffey (SPD), regierende Bürgermeisterin von Berlin, spricht. © Annette Riedl/dpa

Berlin - Zwei Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat das Berliner Landesparlament dem Land die Unterstützung und Solidarität der Hauptstadt zugesichert. Bei der Plenarsitzung am Donnerstag verurteilten Redner aller Fraktionen den Krieg und die Aggression Putins und versprachen Unterstützung für die Flüchtlinge. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagte dem ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk Hilfe zu, der in einer Rede an die Abgeordneten klare Erwartungen an Berlin formulierte. Gleichzeitig sucht der Senat weiter händeringend nach Unterkünften für die Menschen aus der Ukraine, die in Berlin bleiben wollen.

„Es geht darum, dass wir in den nächsten Tagen massiv zusätzliche Unterkunftsplätze schaffen“, sagte Giffey. Bisher seien bereits mehr als 8000 Menschen vom Land Berlin untergebracht worden, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. „Wir sind an einem Punkt, an dem wir jeden Abend 1000 Betten in der Stadt brauchen.“ Giffey kündigte an, dass in den kommenden Tagen fünf weitere Unterkünfte für Geflüchtete mit 2000 Plätzen „ans Netz gehen“ sollen.

Es sei auch klar, dass das Ankunftszentrum in Reinickendorf mit 600 Plätzen, die alle belegt seien, nicht mehr ausreiche. Deshalb habe der Senat die Entscheidung getroffen, ein Ankunfts- und Verteilzentrum am ehemaligen Flughafen Tegel zu schaffen. „Dieses Ankunftszentrum wird nicht nur Unterbringungsort mit bis zu 3000 oder vielleicht mehr Plätzen sein“, sagte Giffey, „sondern es wird auch Ankunfts- und Verteilzentrum für über 10.000 Menschen am Tag sein.“

Der Senat sieht aber noch weiteren Bedarf. Deshalb werde nicht nur das neue Ankunftszentrum vorbereitet. „Sondern wir haben uns entschlossen, dass wir möglichst noch heute Abend zusätzlich die Messe mit als Kapazität nutzen werden“, sagte Giffey. Auch den ehemaligen Flughafen Tempelhof zu nutzen, sei eine Überlegung.

Sie habe außerdem mit den Bezirksbürgermeistern eine regelmäßige Schaltkonferenz eingerichtet, so die Regierende Bürgermeisterin. „Wir haben mit den Bezirken vereinbart, dass wir alles prüfen, was irgend geht. Dass wir alles tun wollen, um zu verhindern, dass wir noch mal in eine Situation der Belegung von Turnhallen kommen“, sagte Giffey auf die Situation 2015 anspielend, als die große Zahl syrischer Flüchtlinge Berlin vor erhebliche Herausforderungen stellte.

Berlin werde das nicht alleine schaffen, sagte Giffey. „Das heißt, die Unterstützung des Bundes ist elementar für die kommenden Tage.“ Und weiter: „Ich glaube schon, dass Berlin als die Stadt, die sehr betroffen ist von dieser Situation, mehr als alle anderen Bundesländer, auch das Anrecht haben kann, Unterstützung des Bundes einzufordern.“

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk bat in seiner Rede dringend um deutsche Hilfe. „Wir brauchen einen Versorgungskorridor in die Ukraine, um die Menschen mit Medikamenten und Lebensmitteln zu versorgen“, sagte er. „Wir brauchen eine Berliner Luftbrücke 2.0, nur diesmal auf dem Landweg.“ Der Diplomat bezog sich damit auf die Hilfe der West-Alliierten für Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg.

„Wir haben alle in unseren Geschichtsbüchern gelernt, wie tapfer diese Stadt war, damals, als die Sowjets eine Blockade eingeführt hatten“, erinnerte der ukrainische Botschafter an die Jahre 1948/49. „Heute fühlen sich viele Ukrainer genauso wie die Deutschen damals“, sagte Melnyk. „Wir erwarten Ihren Beitrag dazu, dass die Bundesregierung die Sanktionen gegen Putin verschärft.“ Ein Importstopp für russische Rohstoffe müsse unverzüglich kommen.

„Wir appellieren an die Berliner Unternehmer, ihre Geschäftstätigkeit in Russland zumindest vorläufig einzufrieren, solange Putin diesen Krieg gegen ukrainische Zivilisten führt“, sagte Melnyk, der nicht nur Fotos aus bombardierten Städten wie Mariupol, sondern auch von im Krieg getöteten ukrainischen Kindern zeigte.

Die Ukrainer erwarteten von der Berliner Politik die Anerkennung als europäische Kulturnation mit eigener Geschichte. „Das bedeutet auch, dass die Deutschen sie nie wieder durch die russische Brille betrachten dürfen“, sagte Melnyk. Das betreffe auch die Würdigung der ukrainischen Opfer der NS-Terrorherrschaft. „Wir appellieren an Sie, heute der Errichtung einer Gedenkstätte zuzustimmen, für mindestens acht Millionen Ukrainer, die vom Dritten Reich ermordet wurden sowie für 2,5 Millionen ukrainische Zwangsarbeiter.“

Giffey bot ihm an, gemeinsam mit ihm darüber zu sprechen, wie so ein Projekt gestartet werden könne. „Ich finde es gut diesen Gedanken“, sagte sie mit Blick auf die Gedenkstätte. Sie zeigte sich auch offen für seine Bitte, Berliner Theater, Opern- und Konzerthäuser sollten ihr Repertoire für ukrainische Komponisten und Dichter öffnen. Das seien gute Überlegungen. „Wir nehmen sie auf und werden mit unseren Kultureinrichtungen darüber sprechen.“ dpa