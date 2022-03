Berlin hofft auf Fortschritte durch neues Ankunftszentrum

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, spricht auf einer Pressekonferenz. © Joerg Carstensen/dpa

Der Berliner Senat hofft in den kommenden Tagen auf deutliche Fortschritte bei der Registrierung ukrainischer Kriegsflüchtlinge und bei ihrer Verteilung auf andere Bundesländer. Das neue große Ankunftszentrum im früheren Flughafen Tegel werde zum Ende der Woche in Betrieb gehen, kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung an, ohne einen genauen Termin zu nennen.

Berlin - Geplant sei dann, täglich bis zu 10.000 ankommende Geflüchtete aus der Ukraine zu registrieren und gleich verbindlich zu entscheiden, in welche Bundesländer sie - in der Regel mit Bussen - weiterreisen.

Giffey sprach von einem großen logistischen Aufwand. Allein für die Fahrt vor allem vom Hauptbahnhof zum neuen Ankunfszentrum würden pro Tag um die 200 Busse benötigt. Zudem würden mindestens 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, um in dem Zentrum an bis zu 100 Schaltern einen Betrieb praktisch rund um die Uhr sicherzustellen. Giffey rief Beschäftigte der Landesverwaltung auf, sich zu melden. Personal sollen auch Polizei und Feuerwehr, private Dienstleister, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Bundespolizei stellen.

Die Senatschefin erwähnte in dem Zusammenhang, dass auf ein Amtshilfersuchen Berlins an die Bundeswehr auch nach Tagen noch keine offizielle Antwort vorliege. Aber: „Es gibt vorsichtige Signale, dass es tatsächlich sein könnte, dass wir doch auch von Seiten der Bundeswehr einige Menschen bekommen, die mit unterstützen können bei der Registrierung.“ dpa