Berlin-Kooperation: Theater startet Spielzeit mit Komödie

Teilen

Mit einer Kooperation mit der Berliner Hochschule für Schauspielkunst und Musikerin Pascal von Wroblewsky startet das Theater in Neustrelitz die neue Spielzeit. An diesem Samstag wird die Freiluftinszenierung der Komödie „Stolz und Vorurteil * oder so“ aufgeführt, wie eine Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz am Donnerstag sagte.

Neustrelitz/Berlin - Das Stück geht auf das Buch „Stolz und Vorurteil“ der englischen Schriftstellerin Jane Austen (1775-1817) zurück. Die Theaterfassung schuf 2018 Isobel McArthur.

In dem Stück versucht eine Frau, ihre fünf Töchter möglichst gut unter die Haube zu bringen, mit vielen Verwicklungen und einer großen Portion Gesellschaftsironie. Es ist zugleich die erste Inszenierung unter dem neuen Schauspieldirektor Maik Priebe in Neustrelitz. Die Aufführungen sind auf dem Theatervorplatz geplant. Die 61-jährige von Wroblewsky hat die musikalische Leitung. Sie gilt als eine der erfolgreichsten ostdeutschen Jazzsängerinnen.

Die Theater und Orchester GmbH ist mit rund 200 Beschäftigten eine von vier großen Bühnen im Nordosten. Sie hatte in der vergangenen Spielzeit rund 90 000 Zuschauer und damit rund drei Viertel des Niveaus wie vor der Corona-Zeit erreicht. dpa