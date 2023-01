Berlin lädt zu Gipfel über Jugendgewalt

Nach den Vorfällen in der Berliner Silvesternacht soll es am Mittwoch im Roten Rathaus um Jugendgewalt gehen. Welche Maßnahmen könnten helfen? Und wie schnell?

Berlin - Nach den Silvester-Krawallen in Berlin hat die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) für Mittwoch zu einem Gipfel gegen Jugendgewalt (10.00 Uhr) ins Rote Rathaus eingeladen. Daran sollen gut zwei Dutzend Vertreter von Politik, Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz sowie der Integrations- und Sozialarbeit teilnehmen.

Nach Angaben der Senatskanzlei gehören dazu auch die jeweils zuständigen Senatsmitglieder und die Bürgermeister aus den besonders betroffenen Bezirken. Zentrales Ziel der Veranstaltung ist ein Austausch darüber, welche Maßnahmen nach den Silvester-Krawallen mit zahlreichen Angriffen nicht zuletzt von Jugendlichen notwendig sind.

Nach den Worten Giffeys soll die Veranstaltung der Beginn eines Prozesses sein, der dann während des ganzen Jahres ausgestaltet werden müsse. Es sei klar, dass sich mit einem Gipfel nicht alle Probleme lösen ließen. Giffey kündigte an, es solle auch darüber gesprochen werden, mit welchen zusätzlichen finanziellen Mitteln Präventionsarbeit unterstützt werden müsse. Nach ihrer Einschätzung ist ein Betrag in mehrstelliger Millionenhöhe nötig.

Die Amadeu Antonio Stiftung forderte vorab langfristig angelegte Lösungen gegen Jugendgewalt. Statt Aktionismus und neuer Parallelstrukturen brauche es einen Ausbau bestehender und erprobter Ansätze, etwa mit mehr Personal, Räumlichkeiten und Geld. Das teilte die Organisation mit, die sich unter anderem gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagiert.

Ähnlich äußerte sich Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD),wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete: „Jugendarbeit lebt davon, dass zwischen Jugendlichen und Sozialarbeit Vertrauen aufgebaut wird, und das braucht seine Zeit.“ Hikel warnte vor Schnellschüssen.

Der Landeschef der Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP), Stephan Weh, forderte in der „Rheinischen Post“ (Mittwoch) unter anderem eine dauerhafte zentrale, berlinweite Anlaufstelle Jugendgewalt, bei der die Bezirke auf Expertise, Strukturen und Erfahrungen zurückgreifen könnten.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz kritisierte in der „Rheinischen Post“: „Frau Giffey und die Berliner SPD hatten in den letzten Jahren genug Zeit, die Probleme anzupacken. Sie kennt doch das Chaos in der Stadt. Ein runder Tisch bringt da nichts.“

Wegen der Silvester-Krawalle waren in Berlin 145 Menschen mit insgesamt 18 verschiedenen Nationalitäten festgenommen worden, darunter zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene. dpa