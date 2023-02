Berlin: Passanten finden Frau und Kleinkind tot in See – Mordkommission ermittelt

Von: Christina Denk

Im Weißen See in Berlin wurden zwei Leichen gefunden. Die Mordkommission ermittelt. © Jörg Carstensen/dpa

Im Weißen See in Berlin wurden zwei Leichen gefunden. Die Mordkommission ermittelt. Bereits am Vortag hatte es einen kleineren Vorfall am See gegeben.

Berlin – „Passanten entdeckten heute Nachmittag gegen 16.30 Uhr im Weißen See in Pankow zwei Leichen“, informiert die Polizei auf Twitter. Es handele sich um eine Frau und ein Kleinkind.

Berlin: Identität der Frau und des Kindes bislang noch unklar – Mordkommission ermittelt

Die Angaben über den Fund der Leiche am Montag (27. Februar) bestätigte ein Sprecher am Abend. Wer die beiden sind, ist bislang noch nicht bekannt. Die 5. Mordkommission ermittle zur Identität der beiden Opfer und zu den Umständen ihres Todes, heißt es von der Polizei.

Weitere Angaben machte der Sprecher nicht. Die Umstände seien unklar, daher könne weder etwas ausgeschlossen noch ein möglicher Ablauf des Vorfalls hervorgehoben werden. Auch auf Anfrage der Berliner Morgenpost bestätigte die Polizei bislang nur, dass es zu einem tödlichen Vorfall kam. Man sei „zu einem Einsatz mit einer Person im Wasser gerufen worden“, hieß es von der Feuerwehr. Sie war im Bezirk Pankow ebenfalls im Einsatz und leistete Amtshilfe für die Polizei.

Berlin: Zunächst weitere Leiche im Weißen See vermutet

Über den Fund einer Leiche berichtete zuerst die Berliner Morgenpost und erwähnte dabei auch, dass noch eine weitere Person im See vermutet werde. In dem Bericht war zunächst von einem Mann mittleren Alters die Rede. Gut zwei Stunden später berichtete die Polizei dann bei Twitter vom Fund zweier Leichen.

Ein Sichtschutz am Ufer des Weißen Sees in Berlin. Hier wurden zwei Leichen gefunden. © Jörg Carstensen/dpa

Wie die Berliner Morgenpost berichtet, waren am Tag zuvor Eisbader an der Stelle gesichtet worden. Das Baden ist an diesem Abschnitt zum Schutz der Ufer und Schwimmer verboten. Bislang sieht das Ordnungsamt, das die Eisbader am Sonntag in einem Sondereinsatz am See antraf und ermahnte, jedoch keinen Zusammenhang zwischen den Leichen und Eisbadern, so die Zeitung. Vor etwa einer Woche wurde ebenfalls in Berlin ein fünfjähriges Mädchen tot in einem Park gefunden. Ein 19-Jähriger sitzt nun in Untersuchungshaft. In Kapstadt wird indes ein 22-jähriger Deutscher vermisst. (chd/dpa)