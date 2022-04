Angetrunken mit Waffe gedroht? Ermittlungen gegen Berliner Polizisten aufgenommen

Von: Anna Lehmer

Teilen

Berliner Polizisten gehen über eine Straße. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Die Berliner Polizei ermittelt gegen die eigenen Leute. Bei einer Kontrolle sollen zwei Polizisten in Zivil junge Männer beleidigt und sie mit ihren Waffen bedroht haben.

Berlin - Beleidigt, bedroht und betrunken: Die Vorwürfe gegen zwei Berliner Polizisten wiegen schwer. Das für Beamtendelikte zuständige Fachkommissariat habe Ermittlungen begonnen, teilte das Polizeipräsidium am Samstag mit. Die Beamten sollen zwei Männer bei einer Kontrolle beleidigt und mit Waffen bedroht haben.

Berliner Polizisten sollen zwei junge Männer mit Waffe bedroht haben

Zwei 20 und 23 Jahre alte Männer hatten in der Nacht von Freitag (8. April) auf Samstag Anzeige erstattet. Sie seien von zwei offenbar alkoholisierten Männern erst beleidigt und dann unter Vorhalt von Waffen kontrolliert worden, gaben sie laut Polizei an. Diese Männer hätten sich als Polizisten bezeichnet, seien aber in einem Zivilfahrzeug unterwegs gewesen. Angaben, um welche Waffen es sich konkret gehandelt haben soll, möchte die Polizei nicht machen.

Angetrunkene Beamte verweigern Aussage: Dienstwaffen abgenommen

Umgehend eingeleitete Ermittlungen hätten zwei zivile Einsatzkräfte identifiziert, teilte die Polizei* mit. Sie seien auf ihrer Dienststelle angetroffen worden und hätten sich nicht zu den Tatvorwürfen äußern wollen. „Atemalkoholmessungen bestätigten den Verdacht einer Alkoholisierung der Polizeikräfte“, hieß es. Den Beamten sei Blut entnommen worden. Zudem habe man ihnen die Dienstwaffen abgenommen. Die Polizei gab auf Nachfrage der dpa nicht an, wo sich die Kontrolle abspielte, was der Hintergrund war und wo die beiden Polizisten tätig sind. Auch zur Art der Beleidigung war zunächst nichts zu erfahren. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/ale) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.