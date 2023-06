Berlin sieht sich gut vorbereitet auf die Special Olympics

Teilen

Iris Spranger (SPD), Innensenatorin, spricht bei einer Sitzung. © Joerg Carstensen/dpa

Berlins Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) sieht die Hauptstadt gut vorbereitet auf die Special Olympics World Games. Vom 17. bis 25. Juni ist Berlin Gastgeber der Weltspiele für Menschen mit geistiger und Mehrfachbeeinträchtigung, zu denen rund 7000 Athletinnen und Athleten aus rund 190 Ländern erwartet werden. Sie treten bei Wettbewerben in 26 Sportarten von Schwimmen über Badminton bis Basketball an, wie Spranger am Dienstag nach einer Sitzung des Senats erläuterte.

Berlin - „Es werden tolle Spiele sein“, versicherte sie.

Bei der Organisation der Special-Olympics-Sommerspiele engagieren sich rund 21.500 Volunteers genannte freiwillige Helfer, davon allein etwa 5000 aus Berlin. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagte Spranger. Für die Special Olympics, die erstmals in Deutschland stattfinden, sind Kosten von 130 Millionen Euro eingeplant, so die Senatorin weiter. Jeweils 47 Millionen kommen vom Bund und vom Land Berlin.

Hinzu kommen unter anderem Sponsorengelder und in geringerem Umfang auch Einnahmen durch die Tickets, die für zahlreiche, aber nicht alle Wettbewerbe verkauft werden sollen. Die Karten kosteten jeweils sechs bis acht Euro. Das Zuschauen sei häufig aber auch kostenlos möglich, sagte Spranger. dpa