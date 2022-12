„Jogger“ laufen durch Berliner U-Bahn-Tunnel – „Absolut lebensmüde“

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Fahrgäste steigen in die U-Bahn in Berlin (Symbolbild). © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

In einer Großstadt wie Berlin ist fast alles schon passiert. Aber ein Marathonlauf in einem U-Bahn-Tunnel? Nein, diese Aktion erweckte nur den Anschein. Aber sie wirft viele Fragen auf.

München/Berlin – Ein Berliner U-Bahnhof, ein Tag wie immer. Passagiere warten auf die nächste Bahn. Plötzlich jedoch kommt etwas ganz anderes aus dem U-Bahn-Tunnel Mehringdamm: Zehn Läufer in Sportkleidung, mit Startnummern wie bei einem Marathonlauf. Seelenruhig laufen sie an den Wartenden vorbei. Ein Video der skurrilen Szene zeigt, wie einer von ihnen sogar lächelnd in die Kamera winkt. Was ist hier passiert?

Die Situation spielte sich am Mittwochabend (30. November 2022) gegen 21:40 Uhr ab. Auf der Linie U7 in Richtung Möckernbrücke kommen plötzlich die Läufer statt eines Zuges aus dem Schacht, der in Richtung des U-Bahnhofs Luftbrücke führt.

Die Berliner Verkehrsbetriebe finden das überhaupt nicht zum Lachen. „Das ist schlichtweg lebensgefährlich“, heißt es. Und weiter: „Natürlich war diese dumme Aktion nicht mit uns abgesprochen, geschweige denn genehmigt“, ließ ein Sprecher der BVG auf Anfrage der BZ wissen.

Jogger laufen durch U-Bahn-Tunnel in Berlin – „Das sah durch die Startnummern so offiziell aus“

Die Menschen am Bahngleis wunderten sich über den Anblick.. Eine Zeugin des Vorfalls sagte: „Das sah durch die Startnummern so offiziell aus. Aber fünf Minuten später ist der Zug eingefahren, das war absolut lebensmüde!“

Die Hintergründe der Aktion sind unbekannt. Es scheint unwahrscheinlich, dass die Läufer wirklich von einer Station zur anderen gelaufen sind, zumal auch auf den Videoaufnahmen zu sehen ist, dass bereits fünf Minuten später die U-Bahn einfährt. Keiner der Jogger trug außerdem eine Lampe bei sich. Die BVG prüfen rechtliche Schritte gegen die Gruppe. Eindringlich warnen sie zudem andere davor: Bloß nicht nachmachen! (cgsc)

In der kalten Jahreszeit kann falsches Heiz- und Lüftverhalten verheerend sein. Gesetzliche Vorgaben gibt es aber kaum. Was Mieter im eigenen Interesse wissen sollten.