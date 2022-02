Berlin Volleys stehen vor „zwei unheimlich schweren Spielen“

Kaweh Niroomand spricht. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Das Aus im Pokal-Halbfinale beim VfB Friedrichshafen (2:3) am Mittwoch war für die erfolgsverwöhnten Berlin Volleys ein heftiger Denkzettel. Doch Zeit der entgangenen Endspiel-Teilnahme nachzutrauern, bleibt nicht. „Wir haben jetzt zwei unheimlich schwere Spiele vor der Brust“, blickt Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand schon wieder nach vorne.

Berlin - Zunächst empfängt der deutsche Meister am Samstag (20.00 Uhr) in der Bundesliga-Zwischenrunde die United Volleys Frankfurt. Am Mittwoch folgt das wichtige Champions-League-Spiel bei Serbiens Titelträger Vojvodina Novi Sad.

Nachwirkungen der Pokal-Pleite schließt Niroomand nicht aus. „Das ist jetzt keine einfache Situation für die Mannschaft“, sagte er. Erschwert wird die Lage dadurch, dass die BR Volleys ständig auf Tour sind. Zu den letzten beiden Auswärtspartien in Düren (3:1) und gegen Friedrichshafen in Ulm legten die Spieler an fünf Tagen im Bus knapp 2500 Kilometer zurück bei jeweils einer Hotelübernachtung am Spielort. Die Rückfahrten fanden nachts nach Spielschluss statt, erst frühmorgens trafen die Spieler dann wieder in Berlin ein.

„Viel Zeit zum Trainieren bleibt uns durch die ganze Reiserei nicht“, hadert Niroomand. Die durch die lange Spielpause entstandenen Defizite lassen sich da schwer wettmachen. „Vor allem müssen wir zusehen, dass wir die Spieler athletisch wieder dahin bekommen, wo sie vor Weihnachten schon mal waren“, sagte der 69-Jährige.

Der Partie gegen Frankfurt drohte in dieser Woche schon die Absage, weil die Hessen akute Personalprobleme haben. Nach letztem Stand am Freitag stehen ihnen in Berlin aber genügend einsatzfähige Spieler zur Verfügung. Dass der Gegner ersatzgeschwächt ist, sollte die BR Volleys aber nicht zum Leichtsinn verführen. Auch Friedrichshafen hatte am Mittwoch zum Pokalspiel nicht alle Mann an Bord - und gewann trotzdem. dpa