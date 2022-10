Berlin weitet Maskenpflicht wegen Corona noch nicht aus

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bei den Regelungen zur Maskenpflicht wegen Corona in Berlin bleibt vorerst alles beim Alten. Der Senat hat am Dienstag über das Thema beraten, aber nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur noch keinen Beschluss über eine Ausweitung getroffen. Zuerst hatten „Tagesspiegel“ und „Berliner Zeitung“ darüber berichtet.

Berlin - Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hatte in der vergangenen Woche eine Verschärfung der Maskenpflicht vorgeschlagen, die aktuell vor allem im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gilt. Ihr Vorstoß, sie auf Innenräume etwa in Geschäften oder Museen auszudehnen, sorgte allerdings für Irritationen auch innerhalb der rot-grün-roten Koalition. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte gesagt, es fehle dafür noch eine Datengrundlage.

Hintergrund der Diskussion ist die sich erneut verschärfende Corona-Lage bundesweit und auch in Berlin. In der Hauptstadt betrug die Hospitalisierungsinzidenz laut dem Corona-Bericht am Dienstag 21,1. Der Wert gibt die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Patienten mit Corona-Infektion binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Der Wert stieg zuletzt, die sogenannte Corona-Ampel zeigt an dieser Stelle Rot. Auch die Belegung der Intensivstationen mit Covid-Patienten nahm weiter zu und beträgt aktuell 5,1 Prozent.

Aus Sicht der Gesundheitssenatorin ist frühzeitiges Handeln eine Lehre aus Fehlern der vergangenen Corona-Jahre. Gote argumentiert, das Tragen einer Maske sei ein vergleichsweise mildes Mittel, das im Hinblick auf den Schutz vor Ansteckung aber sehr viel bringen könne. dpa