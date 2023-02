Berlinale soll glänzen

Teilen

Claudia Roth, Kulturstaatsministerin. © Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat der Berlinale auch künftig ausreichend finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt. „Dieses Festival ist eine der wichtigsten Kulturveranstaltungen in unserem Land“, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wir können es uns gar nicht leisten, die Berlinale nicht glänzen zu lassen.“

Berlin - Die am Donnerstag beginnende Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen internationalen Filmfestivals. In diesem Jahr hatte der Bund über die Regelförderung von 10,7 Millionen Euro hinaus bereits einmalig 2,2 Millionen Euro zugesichert. Roth begründete dies mit der außergewöhnlichen Krisensituation durch Pandemie-Nachwirkung und Energiepreissteigerung.

Roth verwies auf die Wirkung der Filmfestspiele für die Branche. „Die Berlinale trägt dazu bei, Filme zu entdecken, Filme bekannt zu machen und in die Kinos zu bringen, Menschen im Norden, Süden, Osten, Westen ins Kino zu locken.“ Filme würden auf der Berlinale präsentiert als ganz besonders ästhetisch oder politisch.

Gleichzeitig erinnerte sie an die angespannte Finanzlage. „Die Haushaltsverhandlungen werden in diesem Jahr für alle Ressorts nicht leicht werden, auch nicht für den Kulturbereich“, sagte Roth. „Aber wir werden es uns nicht leisten können, so ein Festival nicht wirklich stark zu begleiten.“ dpa