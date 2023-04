Berliner CDU verbessert sich in Umfrage auf 30 Prozent

Ein Passant geht an einem Logo der CDU vorbei. © Oliver Dietze/dpa/Symbolbild

Gut sieben Wochen nach der Berliner Wiederholungswahl kann sich die CDU in der Wählergunst weiter verbessern. In einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Umfrage im Auftrag von „Bild“ und „B.Z.“ kommt der Wahlsieger auf 30 Prozent nach einem Ergebnis von 28,2 Prozent am 12. Februar. SPD und Grüne rangieren im Berlin-Trend des Meinungsforschungsinstituts INSA bei je 18 Prozent (Wahl:

je 18,4). Die Linke verliert gut einen Punkt auf 11 Prozent (Wahl: 12,2), die AfD verharrt bei 9 Prozent (Wahl: 9,1). Die FDP kommt in der Umfrage auf 5 Prozent (Wahl: 4,6). Auf sonstige Parteien entfallen wie bei der Wahl 9 Prozent. dpa