Berliner FDP wählt neuen Vorstand

Die Berliner FDP wählt heute bei einem Parteitag einen neuen Landesvorstand. Als Landesvorsitzender tritt erneut der Bundestagsabgeordnete Christoph Meyer an. Der 46 Jahre alte Jurist steht seit März 2018 an der Spitze des Landesverbands. Er war zuvor bereits von 2010 bis 2012 Landeschef. Nach den Abgeordnetenhauswahlen im September hatte er die Sondierungsgruppe der FDP bei den schließlich erfolglosen Gesprächen mit der SPD geleitet.

Berlin - Als einer seiner Stellvertreter kandidiert Fraktionschef Sebastian Czaja. Der 38-Jährige ist seit 2020 stellvertretender Landesvorsitzender. Der jüngere Bruder von CDU-Generalsekretär Mario Czaja ist gleichzeitig Bezirksvorsitzender der FDP in Steglitz-Zehlendorf. Er war außerdem Spitzenkandidat für die Wahl zum Abgeordnetenhaus im September, in dem die FDP mit 7,1 Prozent die kleinste Fraktion stellt.

Czaja sieht Berlin vor schwierigen Zeiten. „Auf die Corona-Krise folgen die Energie- und Ukraine-Krise“, sagte er mit Blick auf die Diskussionen beim Parteitag. „Die Probleme, die der rot-grün-rote Senat schon vorher nicht lösen konnte, werden nun noch potenziert: Wohnungsnot, Lehrermangel, marode Infrastruktur.“

All das habe eine Regierung zu verantworten, die an der Frage über sinnlose und teure Enteignungen zu zerbrechen drohe, sich aber einig sei, 300 Millionen Euro beim Schulausbau zu sparen. „Unser Anspruch als Freie Demokraten ist es nicht, mutlos den Status Quo zu verwalten. Berlin braucht mehr Mut. Mut zu mehr Leitern nach oben, als Leitung von oben.“

Als weitere stellvertretende Landesvorsitzende kandidieren Daniela Kluckert, Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, sowie Sven Hilgers, Vorsitzender des Ortsverbands Wedding.

Der zweitägige Parteitag wird anders als coronabedingt in der Vergangenheit wieder in Präsenz veranstaltet. Die Delegierten kommen dafür ab Samstagvormittag in einem Hotel in Berlin-Zehlendorf zusammen. Nach den Formalien sprechen sowohl Meyer als auch Cazja zu ihnen. Die Vorstandswahlen sollen am frühen Nachmittag beginnen. Am Sonntag steht die Debatte über den Leitantrag zum Thema „Ein neues Grundsatzprogramm für die FDP Berlin“ im Mittelpunkt. dpa