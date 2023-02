Berliner Feuerwehr rückt zu Brand in einem Betrieb aus

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Berliner Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Brand in einem Betrieb im Stadtteil Wittenau ausgerückt. Rund 100 Einsatzkräfte seien mit etlichen Löschfahrzeugen vor Ort in der Schlitzer Straße, um die Flammen zu bekämpfen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach seinen Angaben kam in dem Unternehmen, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Reinigungsfirma handeln soll, niemand zu Schaden.

Berlin - Auch für Menschen in der Umgebung bestehe keine Gefahr. dpa