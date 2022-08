Berliner Grüne: Nachfolger für Neun-Euro-Ticket gefordert

Ein mobiles, für Juni gültiges 9-Euro-Ticket. © Marijan Murat/dpa/Illustration

Angesichts der steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten haben die Berliner Grünen eine Weiterführung des 9-Euro-Tickets sowie zusätzliche Unterstützungen gefordert. „Wir wollen diese kurzfristige Maßnahme zu einer langfristigen ausbauen“, sagte die Grünen-Sprecherin für Mieten und Wohnen, Katrin Schmidberger, am Freitag. Die Monatsfahrkarte solle dann 29 Euro für den Regionalverkehr in Berlin und 49 Euro für ganz Deutschland kosten.

Berlin - Der Bund sollte diese Maßnahme weitestgehend bezahlen. „Das Land kann das nicht alleine stemmen“, so Schmidberger.

Als mögliche Alternative wollen die Grünen eine Ausweitung des Sozialtickets für Sozialhilfeempfänger. Dieses kostet 27,50 Euro pro Monat. Derzeit beziehen es 600.000 Berliner. Eine Ausweitung auf alle Berliner, die Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein (WBS) haben, könnte die Zahl auf 1,3 Millionen erhöhen.

Auch fordern die Grünen, dass Mieten nicht weiter steigen dürfen, sowie den Stopp von Strom- und Gassperren. Menschen, die ihre Strom- oder Gasrechnungen nicht bezahlen, sollten nicht in kalten Wohnungen sitzen müssen. „Energie ist notwendig, um ein menschenwürdiges Leben zu führen,“ sagte Taylan Kurt, Grünen-Sprecher für Sozialpolitik.

Zusätzlich sollten Hilfs- und Beratungsangebote ausgebaut werden, um sozial schwächeren Haushalten unter die Arme zu greifen. „Wir fahren mit diesen Maßnahmen auf lange Sicht“, sagte der Fraktionsvorsitzende Werner Graf. „Und wir wollen schnell helfen und langfristig planen. Deshalb sollten diese Maßnahmen so lange wie nötig anhalten.“

Die Grünen regieren derzeit zusammen mit SPD und Linke in Berlin. Auch andere Parteien auf Bundes- und Landesebene haben bereits ähnliche Vorschläge unterbreitet. Die Berliner Koalition will laut Medienberichten am 26. August über den Nachtragshaushalt beraten. dpa