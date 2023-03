Berliner Grüne wählen neue Fraktionsspitze: Jarasch tritt an

Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, spricht. © Sebastian Gollnow/dpa

Die grünen Abgeordneten im Landesparlament wählen eine neue Fraktionsspitze. Dafür kandidiert auch die Senatorin für Umwelt und Klimaschutz und Grünen-Spitzenkandidatin bei der Wiederholungswahl, Bettina Jarasch. Dagegen tritt Silke Gebel, Fraktionschefin seit 2016, nicht mehr an, anders als ihr Co-Vorsitzender Werner Graf. Bei der Fraktionssitzung am Dienstag (15.

00 Uhr) stimmt die Fraktion darüber ab.

Gebel hat mit ihrem Verzicht den Weg für Jarasch freigemacht. Sie habe sich entschieden, einen Schritt zur Seite zu treten, erklärte sie beim Grünen-Parteitag am vergangenen Dienstag. Gebel stand seit 2016 an der Spitze der Fraktion und war in Berlin-Mitte als Kandidatin für das Abgeordnetenhaus erfolgreich. Graf, langjähriger Landesvorsitzender der Grünen, ist erst seit März 2022 Fraktionschef. Er übernahm die Aufgabe von Antje Kapek, die überraschend zurückgetreten war.

Das Abstimmungsergebnis gilt auch als Test für die Zufriedenheit der Fraktion mit Jarasch, die als Grünen-Spitzenkandidatin die zentralen Wahlziele zum zweiten Mal verfehlte. Sie wollte die Grünen zur stärksten Partei machen und selbst Regierende Bürgermeisterin werden.

Bei der Wiederholungswahl am 12. Februar landeten die Grünen aber auf Platz drei, wenn auch nur ganz knapp hinter der SPD. Beide Parteien erreichten 18,4 Prozent und lagen damit deutlich hinter dem Wahlsieger CDU mit 28,4 Prozent. Dem „Tagesspiegel“ zufolge hatte es innerhalb der Grünen-Fraktion zunächst keine Einigkeit darüber gegeben, ob Jarasch oder Gebel für das Amt an der Fraktionsspitze antreten soll, Gebel habe aber schließlich zurückgezogen. dpa