Berliner Polizei unterbindet Palästinenser-Demonstration

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Vor einer Woche zogen Unterstützer der palästinensischen Sache durch Berlin - einige mit antisemitischen und antiisraelischen Parolen. Diesmal schiebt die Polizei einen Riegel vor.

Berlin - Nach einer Palästinenser-Demonstration mit antisemitischen Sprechchören vor einer Woche hat die Berliner Polizei eine weitere geplante Kundgebung am Samstag unterbunden. Sie verbot die mit 100 Menschen angemeldete Versammlung zum „Tag der palästinensischen Gefangenen“ in israelischen Gefängnissen. Rund um den ursprünglich vorgesehenen Kundgebungsort am Hermannplatz in Neukölln standen Mannschaftswagen. Nach Angaben einer Sprecherin waren 360 Beamte im Einsatz.

Zuvor hatten das Verwaltungs- und das Oberverwaltungsgericht im Eilverfahren das Demonstrationsverbot bestätigt. Die Polizei hatte es damit begründet, das es zu volksverhetzenden oder antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung oder Gewalttätigkeiten kommen könne. Die Richter hielten das für rechtmäßig. Hintergrund ist eine Demonstration am Karsamstag, bei der laut Videoaufnahmen israelfeindliche und antisemitische Parolen gerufen worden waren. Die Polizei stand in der Kritik, weil sie die Demonstration nicht gestoppt hatte.

Am Samstag blieb zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt der Kundgebung am Hermannplatz alles ruhig. Es gab keine Menschenansammlung. Für Sonntag war eine weitere pro-palästinensische Demonstration angemeldet, die ebenfalls verboten wurde. In diesem Fall wurde nach Angaben der Polizei zunächst kein Widerspruch eingelegt. dpa