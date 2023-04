Berliner Tennis-Turnier mit prominentem Teilnehmerfeld

Belinda Bencic in Aktion. © Kin Cheung/AP/dpa/Archivbild

Das WTA-Turnier in Berlin hat prominente Gesichter für sich gewinnen können. Bei der Veranstaltung vom 17. bis 25. Juni nehmen die Weltranglisten-Fünfte Caroline Garcia, die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova und Tokio-Olympiasiegerin Belinda Bencic teil, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Das im Steffi-Graf-Stadion in Berlin-Grundewald stattfindende Rasen-Turnier ist mit 850.

Berlin - 000 US-Dollar dotiert.

Sowohl Garcia als auch die fünf Ränge hinter ihr liegende Kvitova präsentieren sich momentan in starker Verfassung. Gleiches gilt für die aktuelle Elfte Bencic, die bereits im Vorjahr in Berlin dabei war. „Ich kann es kaum erwarten, wieder dort zu sein und hoffe, dort wieder auf so viele großartige Tennisfans zu treffen“, wird die 26-Jährige in einer Mitteilung zitiert. dpa