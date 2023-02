Berliner Volleys im Pokalfinale

Trainer Cedric Enard von den Berlin Volleys gestikuliert. © Tom Weller/dpa/Archiv

Die Berlin Volleys wollen ihrem Briefbogen einen weiteren Titel hinzufügen. „Meine Mannschaft mag diese Alles-oder-Nichts-Spiele“, sagt Volleys-Trainer Cedric Enard vor der elften Teilnahme der Volleys am deutschen Volleyball-Pokalfinale, das bisher fünf Mal gewonnen wurde. Gegner in Mannheim sind am Sonntag (14.00 Uhr) die SWD powervolleys Düren, derzeit Tabellenvierter der Bundesliga.

Berlin - Der Franzose warnt aber auch eindringlich vor dem Gegner. Düren habe „eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern.“ Auch Berlins Außenangreifer Cody Kessel ist überzeugt: „Uns erwartet garantiert ein großer Kampf.“

In der laufenden Bundesliga-Saison trafen beide Mannschaften schon dreimal aufeinander, dreimal behielten die BR Volleys die Oberhand. „Diese Ergebnisse haben keine Aussagekraft für das Pokalfinale“, meint jedoch Enard. Dürens Zuspieler Tomas Kocian leitet daraus jedoch ab: „Die Berliner sind der klare Favorit. Von daher können wir ganz befreit aufspielen.“

Den Dürenern gelang es, im Halbfinale Pokalverteidiger VfB Friedrichshafen klar mit 3:0 auszuschalten. Bei den BR Volleys wiederum stand ihr Weiterkommen im Viertelfinale daheim gegen die SVG Lüneburg gehörig auf der Kippe. Letztlich entschieden sie die Partie in einem wahren Tiebreak-Drama mit dem zwölften Matchball zum 27:25 für sich.

BR Volleys und Düren standen sich schon vor zwei Jahren im Pokalfinale in Mannheim gegenüber. Vor 10.689 Zuschauern triumphierte das Berliner Team um Sergej Grankin mit 3:0. Damals schon dabei waren auf Berliner Seite Cody Kessel und Adam Kowalski sowie Enard als Trainer. „Das war ein großartiges Erlebnis, aber das zählt nicht mehr“, sagt der Volleys-Trainer: „Wir haben jetzt eine nahezu komplett andere Mannschaft, die einen ganz eigenen Siegeswillen entwickelt hat. Den gilt es jetzt gegen Düren zu zeigen.“ dpa