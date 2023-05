Beschwerdeführer kritisieren Begründung zum Eilantrag

Teilen

Eine Frau gibt ihre Stimme für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ab und wirft ihren Wahlzettel in die Wahlurne. © Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Mehrere Beschwerdeführer gegen die Anordnung der Wiederholungswahl in Berlin haben das Bundesverfassungsgericht kritisiert. Es begründete am Mittwoch nachträglich die Ablehnung eines Eilantrags gegen die Wiederholungswahl in Berlin von Ende Januar. Nach Angaben der Beschwerdeführer Bertram von Boxberg (Grüne), Stefan Förster (FDP), Jan Lehmann (SPD) und Sebastian Schlüsselburg (Linke) erscheint die Argumentation des obersten deutschen Gerichts nicht überzeugend.

Karlsruhe - In dem Antrag hatten sich mehr als 40 Klägerinnen und Kläger, darunter betroffene Mitglieder des Abgeordnetenhauses und der Bezirksparlamente wie die vier Beschwerdeführer, gegen das Urteil des Landesverfassungsgerichts gewandt, das eine komplette Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl vom September 2021 verlangt hatte.

Das Bundesverfassungsgericht verkenne das Anliegen der Beschwerdeführenden. Es treffe nicht zu, dass diese letztlich die endgültige Verhinderung einer Wiederholungswahl als Ziel gehabt hätten. Die Beschwerdeführer hätten die Prüfung massiver Wahlfehler verlangt und dass es nur dort zu Wiederholungswahl komme, wo sich die Wahlfehler auf die Sitzverteilung im Parlament ausgewirkt hätten.

Außerdem lasse das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich offen, ob der Berliner Verfassungsgerichtshof die Grundrechte der Beschwerdeführenden verletzt habe. „Ungeachtet der Gefahren, die sich daraus für künftige Wahlen in deutschen Bundesländern ergeben, hat sich das Bundesverfassungsgericht aus einer Prüfung von Landtagswahlen nun vollständig und endgültig verabschiedet“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

Es sei bemerkenswert, dass das Bundesverfassungsgericht auf 57 Seiten begründen müsse, dass die erhobene Verfassungsbeschwerde von vornherein unzulässig sei. „Es hat ausdrücklich eingeräumt, dass der von ihm nun aufgestellte „Grundsatz der Unantastbarkeit“ der landesrechtlichen Wahlprüfung seiner bisherigen Rechtsprechung so noch nicht zu entnehmen war.“

Das Bundesverfassungsgericht hatte den Eilantrag gegen die Wiederholungswahl in Berlin abgelehnt, am Mittwoch lieferten die Richterinnen und Richter die Begründung nach. Der Eilantrag habe keinen Erfolg, weil die Verfassungsbeschwerde unzulässig sei.

Das Grundgesetz gewährleiste Bund und Ländern eigenständige Verfassungsbereiche, die auch das Wahlrecht umfassten, teilte das Gericht in Karlsruhe in seiner Begründung mit. Vor diesem Hintergrund sei für eine Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht gegen landesverfassungsgerichtliche Wahlprüfungsentscheidungen in der Regel kein Raum.

Eine Entscheidung in der Hauptsache zu der Verfassungsbeschwerde ist noch nicht gefallen. Es erscheint nun allerdings als unwahrscheinlich, dass sie erfolgreich sein wird. dpa