Während Besuch des israelischen Premierministers: Polizei-Hubschrauber malt Fahrrad in die Luft

Von: Felina Wellner

Der Besuch des israelischen Premierministers Netanjahu wurde von einem Großaufgebot der Polizei begleitet. Eine ungewöhnliche Route eines Einsatz-Hubschraubers sorgt für Diskussionen.

Berlin – Am Donnerstag (16. März) war Premierminister Benjamin Netanjahu zu Besuch im Kanzleramt in Berlin. Ein Großaufgebot der Polizei von 2500 Einsatzkräften sicherte vor Ort den Staatsbesuch ab. Dass es zu Demonstrationen gegen die israelische Justizreform kommen würde, war im Vorfeld einkalkuliert worden. Überraschend hingegen war die Entdeckung einer ungewöhnlichen Flugroute, die auf der Internetseite ADS-B Exchange veröffentlicht wurde. Demnach soll ein Hubschrauber der Polizei während des Netanjahu-Besuchs ein Fahrrad in die Luft gemalt haben.

Während Netanjahu-Besuch: Polizei-Hubschrauber malt Fahrrad an den Himmel von Berlin

Die ungewöhnlichen Flugaufnahmen sorgten für Diskussionen im Netz. Kann das wirklich Zufall sein? Eine Userin schrieb auf Twitter zu einem Bild mit der von ADS-B Exchange veröffentlichten Route: „Verkehrswende bei der Polizei?! Am Berliner Frühlingshimmel hat gerade ein Bundespolizei-Helikopter Spaß.“

Einige Nutzer ließen mit Blick auf die angebliche Polizei-Symbolik im Luftraum Dampf ab. Ein Mitglied der Partei Klimaliste kommentierte den Tweet: „Mit Steuermitteln Emissionen erzeugen, um ein Kinderbild zu malen. In Zeiten der Klimakrise muss es dafür Disziplinarmaßnahmen geben.“ Andere hingegen stellten den Sachverhalt als belanglos dar: „Was viel erschreckender ist.... dass Leute anscheinend den ganzen Tag vor so ner Flugtracker App sitzen und sich über so was freuen.“

Polizei-Hubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) © IMAGO/Rüdiger Wölk

Bundespolizei mit „Spaß“-Aktion? Sprecher streitet Vorwürfe ab

Eine Anfrage von rbb24 beantwortete die Polizei. Es habe sich zwar um einen Einsatzflug gehandelt, die Fahrrad-Flugroute sei allerdings zufällig entstanden. Laut Angaben eines Polizeisprechers könne ausgeschlossen werden, dass sich die Einsatzkräfte „einen Spaß gemacht haben“. Das skurrile Flugmanöver bleibt dementsprechend vorerst ein Rätsel.