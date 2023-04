Betrunkene Frau bedroht Pizzaboten mit Waffe: SEK-Einsatz

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Eine stark betrunkene 57-Jährige hat einen Pizzaboten mit einer Schusswaffe bedroht und damit einen SEK-Einsatz ausgelöst. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann ihr am Sonntagabend eine Pizza in ihre Wohnung in Berlin-Tempelhof liefern wollen. An der Wohnungstür soll die Frau den 38-Jährigen dann mit einer Waffe bedroht haben.

Berlin - Daraufhin habe er die Flucht ergriffen und die Polizei alarmiert. Wenig später suchten Polizisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) mit einem Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft die Frau auf und nahmen sie fest.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung fanden Polizisten demzufolge eine Schreckschusswaffe mit mehr als 50 Patronen. Ein Atemalkoholtest bei der 57-Jährigen ergab 3,5 Promille. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie einem Psychiater vorgestellt und stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkohol-Wert von mehr als drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein. dpa