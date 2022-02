Bewährungsstrafe gefordert nach Unfall mit vier Toten

Als die Fußgänger an einer Ampel in der Berliner Innenstadt warten, rast ein Auto in die Gruppe. Vier Menschen sterben. Nun geht der Prozess gegen den Unfallfahrer zu Ende.

Berlin - Fast zweieinhalb Jahre nach dem Unfall mit vier Toten in der Berliner Innenstadt steht der Prozess gegen den Autofahrer vor dem Abschluss. Die Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch eine Strafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung gefordert. Der angeklagte Unternehmer sei der fahrlässigen Tötung in vier Fällen sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs schuldig zu sprechen, sagte Oberstaatsanwalt Dirk Klöpperpieper vor dem Berliner Landgericht. „Sie hätten auf gar keinen Fall fahren dürfen“, betonte er mehrfach. „Es ist grausam für die Angehörigen. Sie leiden schwer.“

Laut Anklage war der inzwischen 45 Jahre alte Autofahrer wegen einer strukturellen Epilepsie und einer Gehirnoperation nur einen Monat vor dem Unfall nicht fahrtüchtig. Mit einem Urteil wird am 17. Februar gerechnet.

Der SUV des Mannes war bei dem Unfall am 6. September 2019 von der der Invalidenstraße über die Gegenfahrbahn hinweg abgekommen. Das Auto hatte eine Ampel gerammt, sich mehrfach überschlagen und dabei Fußgänger auf dem Gehweg erfasst. Vier Menschen starben - darunter ein dreijähriger Junge.

Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt - und schnell eine Diskussion um die Gefahren im Straßenverkehr ausgelöst. Anfangs stand dabei die Frage im Fokus, ob SUV-Fahrzeuge (Sport Utility Vehicle) besonders gefährlich sind. Dann konzentrierte sich die Debatte auf die insgesamt angespannte Verkehrssituation im Umfeld des Unfallortes. Strafrechtlich jedoch stand schnell die Gesundheit des Autofahrers im Zentrum. Die medizinischen Fragen prägten die umfangreiche Beweisaufnahme des Prozesses, an dem neun Hinterbliebene als Nebenkläger beteiligt sind.

Der Angeklagte habe wegen eines epileptischen Anfalls verkrampft und das Gaspedal des sehr schnellen Wagens voll durchgetreten, so Klöpperpieper in seinem Plädoyer. „Bei der Vorgeschichte hätte er sich informieren müssen, ob er fahrtauglich ist“, betonte er. Zwar seien die ärztlichen Risikobelehrungen unzureichend und zum Teil nicht eindeutig gewesen. Doch ein Verkehrsteilnehmer müsse sich eigenverantwortlich über seine Fahrtauglichkeit informieren. Aus Sicht des Staatsanwalts hätte sich der Mann nach seiner Operation einer umfassenden neurologischen Untersuchung unterziehen müssen.

Anwälte der Nebenklage warfen dem Angeklagten vor, er habe versucht, die Verantwortung für den Unfall auf Ärzte zu schieben. Der 45-Jährige sei jedoch über seine Fahruntauglichkeit belehrt worden. „Er hat bewusst gegen ärztliche Auflagen verstoßen“, sagte eine Nebenklage-Anwältin. Für die Hinterbliebenen, deren Verlust nicht wiedergutzumachen sei, „wäre es hilfreich gewesen, wenn er Verantwortung übernommen hätte“. Einen konkreten Strafantrag stellten die Nebenklage-Anwälte nicht. Sie beantragten allerdings eine Entziehung der Fahrerlaubnis sowie eine „empfindliche Geldauflage“.

Der deutsche Angeklagte hatte zu Prozessbeginn Ende vergangenen Oktober erklärt, er sei zutiefst verzweifelt über das Leid, das sein Unfall verursacht habe. Er habe im Mai 2019 erstmals einen epileptischen Anfall gehabt. Mit einer Tumor-Operation und mit einer Medikation habe er danach alles getan, um einen zweiten Anfall auszuschließen.

Nach Angaben seiner Anwälte ist der 45-Jährige nach dem Unfall nicht mehr Auto gefahren. Er habe außerdem freiwillig darauf verzichtet, seinen Führerschein wiederzubekommen, hieß es. Laut Staatsanwaltschaft ist der Unternehmer bislang nicht verkehrsrechtlich aufgefallen. Zudem habe er bereits 50.000 Euro Schmerzensgeld an die Hinterbliebenen gezahlt, hielt Klöpperpieper dem Angeklagten im Plädoyer zu Gute. Er beantragte keine Einziehung der Fahrerlaubnis des Mannes. Seit September 2020 gilt dieser aus medizinischer Sicht wieder als fahrtauglich, wie es im Prozess hieß.

Die Verteidigung hatte zuletzt Zweifel an Angaben eines Arztes geäußert. Der Mediziner habe die Patientenakte des 45-Jährigen nach dem Unfall hinsichtlich einer angeblichen Risiko- und Sicherheitsaufklärung ergänzt und auch manipuliert, erklärte ein Anwalt. Die Plädoyers sollen am 9. Februar fortgesetzt werden. dpa